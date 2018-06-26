Seçim bitti, sansür kalktı: Akşener canlı yayında açıklama yaptı....

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri sonrasında düzenlenen ilk Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sonuçları bir kazanım olarak değerlendirdi. Akşener, alınan karar doğrultusunda partinin genel başkanı olarak devam edeceğini açıkladı. Akşener, tehdit aldığına dair iddiaları da yalanladı.



Seçim sürecinde televizyon kanallarında yeterince yer verilmediği gerekçesiyle eleştirilen kanallar, Meral Akşener'in seçim süreci sonrasında yaptığı açıklamayı canlı yayınlandı

Meral Akşener'in açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:





Açıklamayı bugune bırkamamızın nedeni yekili kurullarımızla görüşmeden hiç bir açıklama yapmamak.





GİK, benim genel başkanlığımda yola devam etmeyi belirtmişlerdir. Kendilerine teşekkür ederim.





Ben ve dava arkadaşlarım hem partimizin kuruluş sürecinde ve sonrasında büyük millet güçlü devlet şiarından bir an bile vazgeçmedir. Sayısız tehdit ve iftiralarla karşılaştık. Bir adım bile geri çekilmedik.





İYİ Parti, 24 Haziren seçim sürecini anlamlandıran bir partidir.





Parlamento sürecinde daha da azimli çalışacağımız açıktır.





Bugün daha güçlüyüz. Artık TBMM'de vekillerimiz var. İYİ Parti, Türk siyasetinin uzun sürecidir hissettiği merkez parti eksikliğini ilk seçimde gidermiştir. Herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan, kucaklayan bir İYİ Parti olduğunu görecekler.





Aziz Milletimize, ve partimizin her bir teşkulatına insanüstü çaba için teşekkür ediyoruz. Özellikle gençlere teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada ve sokakta ellerinden geleni yaptılar.



