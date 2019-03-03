SDG, 300 IŞİD'liyi serbest bıraktı

ABD'nin müttefiki olan ve ağırlığını Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 283 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktıklarını duyurdu. Suriye vatandaşı olan tutukluların serbest kalmasında yerel aşiret reislerinin ve yerel yetkililerin arabuluculuk çalışmalarının rol oynadığı belirtiliyor.





SDG'den yapılan açıklamada serbest kalan kişilerin “ellerinde Suriyeli kanı olmadığı” belirtilirken “Yollarını kaybetmişler. Suriye toplumunun geleneklerini ve hukuku ihlal etmişler, bazıları kandırılmış ama onlar hâlâ bizim Suriyeli çocuklarımız” denildi. Açıklamada serbest bırakmanın bir “işbirliği, kardeşlik ve merhamet” jesti olduğu belirtildi.





Açıklamada tutukluların aralarında IŞİD’in halifeliğin başkenti olarak ilan ettiği Rakka da dahil olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki çeşitli kentlerden serbest bırakıldığı belirtildi.







