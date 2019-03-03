Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e: Paçasını kaptırmış taklacı sizden oy istiyormuş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin'i eleştirdi.







Erdoğan, "Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" dedi.





Erdoğan şöyle devam etti:





''Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğumu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Terör örgütüyle birlik olup bize parmak sallayan bir kişiyle ne dostuluğumuz, muhabbetimiz olur. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüzü olmasın.''