Samanyolu Haber /Gündem / Schengen bölgesinde sınır kontrolleri değişecek /26 Ekim 2017 08:04

Schengen bölgesinde sınır kontrolleri değişecek

Avrupa Parlamentosu, Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkış yapan üçüncü ülke vatandaşlarına ait bilgilerin elektronik ortamda kaydedilip saklanması ve üye ülkelerin ortak kullanımına açılması yönündeki yeni sınır kontrol sistemini kabul etti.

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Avrupa Parlamentosu (AP), Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkış yapan üçüncü ülke vatandaşlarına ait bilgilerin elektronik ortamda kaydedilip saklanması ve üye ülkelerin ortak kullanımına açılması yönündeki yeni sınır kontrol sistemine ilişkin düzenlemeyi kabul etti. Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında serbest seyahati sağlayan Schengen sisteminde reform yapılması yönündeki tasarı görüşülerek oylandı. Oylama sonucu tasarı, 139'a karşı 477 oyla kabul edildi. Oylamada 50 üye ise çekimser görüş bildirdi.

2020'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Avrupa Komisyonunun 2016'da hazırladığı Schengen reformu planının bir parçası olan düzenleme 2020'de yürürlüğe girecek. Buna göre, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, Schengen Bölgesi sınırlarına girdiklerinde elektronik ortamda kayda geçirilecek.

Pasaport veya seyahat belgelerinin mühürlenmesi uygulamasına son verecek düzenlemeye göre, üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen Bölgesi gümrüklerinde isim, pasaport veya seyahat belgesi, parmak izi, fotoğraf, giriş ve çıkış tarihi gibi bilgileri kaydedilerek ortak kullanıma açılacak.

VİZE SÜRESİNDEN FAZLA KALAN KİŞİLERİN BİLGİLERİ 5 YIL BOYUNCA SAKLANACAK

Schengen Bölgesi ülkelerinin ortak bilgi bankası haline gelecek bu bilgiler, üç yıl muhafaza edilecek ve azami vize süresi olan 90 günden fazla kalanları tespit etmeye yarayacak. Yeni sistem ayrıca sahte pasaport ve kimlik kullanımını da önleyecek. Schengen Bölgesi'nde vize süresinden fazla kalan kişilerin bilgileri ise 5 yıl boyunca muhafaza edilecek. Yeni sistemde kaydedilen bilgilere gümrük kontrol görevlileri, vize başvurularını değerlendiren görevliler ve AB Polis Gücü (Europol) yönetimi erişebilecek.
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