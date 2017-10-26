Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan iltica edenlerin alımını onayladı, ama zorlaştıracak /26 Ekim 2017 08:01

Trump'tan iltica edenlerin alımını onayladı, ama zorlaştıracak

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı son başkanlık kararnamesiyle, ülkeye yeni mülteci alımlarına devam edilmesini onayladı ancak 11 ülkeden kabul edilecek mülteciler için daha sıkı kabul şartları uygulanacak.

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Yeni kararname, daha önce imzalanan ve mülteci alımlarını 120 gün süreyle donduran kararnamenin geçerlilik süresinin dolması nedeniyle imzalandı.

Dün imzalanan kararnameye göre, Amerika’ya sığınma başvurusu yapanlar daha sıkı taramalardan geçirilecek.

Yüksek riskli olarak tanımlanan 11 ülke vatandaşlarıysa, diğer sığınmacı adaylarına göre, fazladan 90 gün daha değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Ve bu kişiler, durumlarına göre, eğer ülke güvenliğine uygun görülür ve Amerikalılar’a karşı bir tehdit oluşturmayacaklarına karar verilirse ülkeye kabul edilecekler.

Yetkililer, kararnamede belirtilen 11 ülkenin hangiler ülkeler olduğunu açıklamadı. Ancak Reuters ve AFP haber ajanslarının ulaştığı kaynaklar, ismi belirtilmeyen ülkelerin, şu anda da daha sıkı tarama sürecinin geçerli olduğu ülkeler olan Mısır, İran, Irak, Libya, Mali, Kuzey Kore, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen olduğunu belirtiyor.

Mülteci hakları savunucuları, zorunlulukların ve taramaların sıkılaştırılmasının, başvuru süreçlerini aylarca hatta yıllarca uzatabileceğini belirtiyor, bu kararın bir nevi mültecilerin Amerika’ya girişinin yasaklanması anlamına geldiğini söylüyor.

İmzalanan bu kararname, Başkan Trump’ın seçim kampanyası süresince verdiği vaatleri yerine getirme çabalarından biri olarak görülüyor.
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