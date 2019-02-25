Sayıştay,'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şok rapor

Halkın parasının nasıl heba edildiğini gözler önüne seren bir örnek de Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, atık su tesisinden elektrik ve termal su üretmek için 1.3 milyon Euro'ya 3 adet biyogaz motoru aldı. Ancak motorlar, kurulduğu ilk 90 gün içinde sık sık arıza verdi ve enerji üretilemedi. Karşılıklı yargı süreci işlerken ASKİ, bu kez de, aynı yer için 4.5 milyon TL'ye 2 yeni biyogaz motoru aldı. Durumu tespit eden Sayıştay, “Bozuk motorlarla ilgili dava sürerken 4.5 milyon liraya yeni motorlar alınması, kaynakların heba olmasına neden olur” dedi. ASKİ de “Daha fazla enerji gideri olmasın diye yenilerini aldık” açıklamasını yaptı.





MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNDE AÇILDI





Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre ASKİ Tatlar Arıtma Tesisi, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 1 Ağustos 1997'de hizmete açıldı. Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olarak biliniyor.













İşte Sayıştay'ın ASKİ Raporu'ndaki ‘biyogaz' tespitleri:





ENERJİ ÜRETİLEMEDİ





SIK SIK ARIZA VERDİ: Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi'nde üretilen biyogazdan elektrik ve termal ısı elde etmek amacıyla 07.01.2014 tarihinde ihalesi yapılan ve 1 milyon 298 bin 700 Euro bedel ile sözleşmeye bağlanan 3 adet her biri 1000 kW/saat kapasiteli biyogaz motoru satın alım işinin 04.09.2014 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 90 günlük işletme süresi içerisinde sık sık arızalar meydana gelmiş, bu tarihten sonra da arızalar devam ederek enerji kayıplarına neden olduğu anlaşılmıştır. Bu arızaların onarılması 13, 15,12, 28, 60 gün süren zamanlarda yapılabilmiş ve enerji üretilememiştir.





BOZUKLAR TAMİR EDİLMEDİ: Mahkemenin hazırlamış olduğu bilirkişi raporunda, gaz seviyelerinin yeterli olduğu ancak üç biyogaz motorunun da çalışmadığı tespiti yapılmıştır. Yüklenicisine yapılan tüm ihtarlara karşın yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşme fesih edilmiştir. Bu defa aynı yer için biyogazdan ısı ve elektrik enerjisi elde etmek için toplamda en az 2800 kW/saat enerji üreten 2 adet biyogaz jeneratörünün 11.10.2017 tarihinde alımına çıkıldığı ve 27.11.2017 tarihinde 5 milyon 492 bin 800 TL bedelle sözleşmeye bağlandığı görülmüştür.





KAYNAKLAR HEBA EDİLDİ: İlk ihale ile alımı yapılan ve halen Tatlar Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi'nde 3 adet biyogaz motoru mevcut iken ve karşılıklı dava süreci devam ederken ayrıca bilirkişi raporlarında mevcut yerde ortaya çıkan gazın miktarının sınırlı olduğu bilinirken aynı mahiyette biyogaz jeneratörü alım işi yapılmış olması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.”





ASKİ NE DEDİ?: ASKİ ise savunmasında, ‘daha fazla enerji gideri olmaması için' yeni motor aldıklarını savundu. ASKİ, “Karşılıklı davaların devam ettiği bu süreçte Tesisin enerji giderinde aylık ortalama 800.000 TL artış meydana gelmiştir. Davaların ne kadar süreceği belirsiz olduğundan daha fazla enerji gideri ödememek ve Kurumumuzu zarara uğratmamak için yeni kojenerasyon santrali alımı gerçekleştirilmiştir” dedi.