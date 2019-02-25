Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den Mersin açıklaması: Biz içimizden vurulduk /25 Şubat 2019 09:47

Meral Akşener'den Mersin açıklaması: Biz içimizden vurulduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu çalar Saat programına konuk oldu. Mersin krizine ilişkin konuşan Akşener, "Kocamaz’ın yaşadığı süreç ibret oldu. Mersin’de biz içimizden vurulduk" dedi

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İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"Mersin’de Kocamaz’ın yaşadığı süreç ibret oldu. Mersin’de biz içimizden vurulduk. Siyaset şöyle bir şeydir. Seçimler centilmenliğin önde olması, projelerin tartışıldığı ve sonuçta iyi olanın kazandığı bir tercihtir. Ama sn birkaç seçimde proje yerine insanların kamplaştırıldığı, zehirli bir dilin meydana geldiği bir süreç bu. Kocamaz’ın müracaatı ile ilgili il başkanı arkadaş müracaatı yapmadı. Suç duyurusunda bulunduğumuz, iğrenç işlerin ve paranın da döndüğü bir olay bu. Mersin İl Seçim Kurulu 17:26’da eliyle kargacık burgacık bir yazıyla bir müracaatı kabul etti.

Kıran kırana bir seçim var. MHP adayının attığı bir tweet var. Hamit Tuna’nı attığı tweet. Diğer taraftan 17:26’da kapıların kapanması gereken bir de 16:50’de yetki verdiğimiz biri…. Bu insanları biz 17:50’de görevden aldık. ’nin adayı yok. Bunu anladık. Demokrat Parti adayı istifa etti oradan müracaat etti. İddiaya göre Hamit Tuna’nı organize ettiği 15 kişi itiraz etti. Centilmenlik olması gereken bir seçimde bir adayı komplo kurarak seçim dışına atmayı Mersinlilerin ferasetine sunuyorum.

YSK Başkanı'nın temsilcisine söylediği söz alay ederek, git genel başkanına çok gayret ettiğini söyle. Siyasetteki centilmenliğini kurabilir miyiz demiştik, maalesef olmuyor."
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