'Sayısını bilmiyorum kaç kere o çamaşır ipine asıp tekrar geri bağladım kendimi'

Arkadaşları tutuklu gazeteci ?Ayşenur Parıldak'ı anlattı





"Terör örgütüne üyelik" iddiasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, cezaevinden çıkmadan savcının itirazı üzerine tekrar tutuklandı.





Genç gazeteci cezaevinde yaşadığı kötü zamanları anlattı.





Ayşenur Parıldak'ın tahliye olduğu mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı.





ARKADAŞLARI AYŞENUR'U ANLATTI





Ayşenur Parıldak'ın arkadaşları Ayşenur'un bu süreçte eler yaşadığı anlattı...





Ayşenur Parıldak, 26 yaşında hukuk fakültesi öğrencisiydi. Öğrenciliği sırasında adliye muhabirliği yaparak geçimini sağlıyordu. Çalıştığı Zaman Gazetesi hükümet tarafından el konulunca işsiz kaldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hukuk fakültesinde sınava girdiği sırada bir ihbar sonucu polis, okulunu basarak Ayşenur’u gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan 1 hafta sonra da tutuklandı.





İddianamede attığı tweetler ve Zaman Gazetesi’nde çalışıyor olduğu gerekçe gösterilerek terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması istendi. Bylock adlı yazışma programı kullandığı iddia edildi. Ancak mahkemeye gönderilen telefona ait İMEİ ve telefon numarası, Ayşenur’a ait telefon ile eşleşmedi. Ayşenur, bylock kullanmadığını defalarca ifade etmesine, delil diye dosyaya konulan imei ve telefon numarası kendi telefonuyla uyuşmamasına rağmen hakkında örgüt üyeliğinden dava açıldı. Aylarca üstelik bir avukatı bile yoktu.





Ailesi kendisi için avukat tutacak maddi imkanlara sahip değildi. Baro avukatları ise ülkede oluşan korkuya yenik düşerek davayı kabul etmiyordu. Şu an davasına bakan avukat, sosyal medyada yaptığımız çağrı üzerine gönüllü olarak dosyayı üstlendi. Görülen iki duruşmanın ardından 2 Mayıs’ta mahkeme, delillerin toplanmış olması ve Ayşenur’un kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi. Ancak sosyal medyada hükümete yakın ‘troll’ denilen hesapların hedef göstermesi üzerine Ayşenur, cezaevinden çıkmadan savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından tekrar tutuklandı. Ayşenur, 9 aydır Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu kalıyor. Duruşmada yaptığı savunmada, 9 aylık tutuklu kaldığı sürede yaşadıklarıyla ilgilli hakime şu sözleri söylemişti:





“Savcı bey ısrarla mütalaasında tutukluluğun devamını istiyor. Gerekçelerinden birinde bylock demiş ama öyle bir şey dosyanın hiç bir yerinde Yok. 9 ay oldu hakim bey, ben gerçekten her gece sizinle konuşuyorum rüyalarımda. Şu an vicdanınıza hitap ediyorum. 9 ay tutuklu kaldım. 27 yaşındayım. Üniversiteyi bitiremedim hakim bey! Sınavımdan aldılar beni. Ağlamayacağıma kendime söz vermiştim. Avukatlarım da ağlama dediler ama şurada benim her zamanki halimi görüyorsunuz. Her zaman ki halim çünkü bu! Size dönüp ağlıyorum çünkü her gece rüyalarımda bile sizinle konuşuyorum. 9 aydır hiçbir şey yapamadım. Çocuklarınız varsa bilirsiniz, bir insan 9 ayda neler yapar! Ama ben hiçbir şey yapamadım.





Hayatımı altüst ettiler hakim bey. Ben orada kaldığım günlerce. Daha yeni boşanmıştım gözaltına alınmadan önce. Boşanmış bir kadın ne travmalar geçirir bilirsiniz. Sayın heyet ben sizden gerçekten adalet bekliyorum. Adalet umuyorum. Ama önce inanmak istiyorum hakim bey. Çıkacak kararın adil olacağına, adalete inanmak istiyorum. Ama ben dayanamıyorum. Nisan ayı 31 gün olsa ben dayanamayacaktım şuraya çıkmak için. Sayısını bilmiyorum kaç kere o çamaşır ipine asıp tekrar geri bağladım kendimi. Vicdanınıza bırakıyorum. Ayşenur Parıldak"





Şu an 27 yaşında olan Ayşenur, 2 Mayıs’taki duruşmasına kadar tahliye olma ümidiyle direniyordu. Defalarca intihar girişiminde bulundu ama tahliye olma umuduyla hep vazgeçti. 2 Mayıs tarihinde nihayet mahkeme, tahliye kararı verdi. Ailesi ve kendisi büyük sevinç yaşadı. Annesi, yaklaşık 11 saat tahliye olacağı cezaevi kapısında bekledi. Kızına sarılma, kavuşma ve beraber eve dönme ümidiyle bekliyordu. Ancak ne yazık ki sosyal medyada tahliye haberleri üzerine hedef gösterilince saatler önce Ayşenur’u serbest bırakan mahkeme, bu sefer ‘tutuklansın’ dedi.





Annesi, haberi aldığında yıkıldı. Kızını alma ümidiyle evinden ayrılmış ve cezaevi önünde beklemişti. Kızını alamadan cezaevi kapısından gözü yaşlı bir şekilde ayrılarak evine, hayatının en zor yolculuğunu yaptı. Direnmekte zorlanan Ayşenur’un durumundan ise bir bilgi yok. Onu ayakta tutan, intihardan vazgeçiren 2 Mayıs’ta tahliye olabileceği umuduydu. Bu umudunda haksız da değildi ve mahkeme tahliye etmişti. Ancak tekrar tutuklandı. Artık direnci tamamen kırıldı. Bu sefer onu hayatta tutacak güçlü kılacak bir sebebi yok. Bir sonraki duruşması Eylül ayında. Avukatının yapacağı itirazlara sonuç alabilir mi bilinmez. Ayşenur bu sürede sabredebilir mi onu da bilemiyoruz. Siz meslektaşlarımıza bu satırları üzülerek bildiriyoruz.





Ayşenur, henüz 2 yıllık bir muhabirdi. Bir yıl kadar önce evlendiği eşinden şiddet gördüğü için boşanmıştı. Yaşadığı trajenin üzerinden bir kaç ay geçmeden tutuklandı. Üst üste yaşadığı bu trajedilerin ardından artık onun için cezaevi duvarlarının arasında hayatta kalabilmek, direnebilmek daha zor. Sizlerden Ayşenur’un yaşadığı haksızlığa sessiz kalmamanızı rica ediyoruz.





Arkadaşımızın intihar edecek olmasından oldukça endişeliyiz. Özgürlüğüne kavuşmasını belki sağlayabiliriz belki sağlayamayız. Ama destek olursanız, desteğinizle ona moral vermiş olacağız. Ayşenur’u 4 duvar arasında yalnızlığa hapsetmeyin lütfen. Ona yalnız olmadığını hissettirerek direnme gücünü lütfen hep beraber verelim. Ayşenur’un özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak elimizde olmayabilir ama onu hayatta tutacak direnme gücünü, morali vermek elimizde. Lütfen geç olmadan Ayşenur’a umut olun...





Ayşenur’un gazeteci arkadaşları...