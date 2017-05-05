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HSYK 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
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HSYK 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
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05 Mayıs 2017 18:13
HSYK 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
HSYK, 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
SHABER3.COM
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), açığa alınan 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. İhraç edilen hakimve savcılar hakkında gözaltı kararı da çıkarıldı.
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