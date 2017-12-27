Savcılık, 'Yapılacak bir şey yok, bizim başımızı yakmayın' dedi

Muhalefet partilerinin yoğun tepkilerine neden olan cezai sorumsuzluk maddesi, ucu açık bir madde olduğu için, 'iç savaş hazırlığı' eleştirilerini de beraberinde getirdi. 'İç savaş hazırlığı' eleştirisine neden olan maddede, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu kaldırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci subaylar tarafından İstanbul'da ana arterlerin ve köprülerin trafiğe kapatılması için eğitim aldıkları bölgelerden çıkartılan askeri okul öğrencilerinden bazıları, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmüştü.





'TC KİMLİK NUMARALARINA KADAR TESPİT ETTİK'





Darbe girişiminde öldürülen askeri okul öğrencilerinden Murat Tekin, Ragıp Enes Katran da dahil olmak üzere 48 askeri okul öğrencisinin ailesinin avukatı Kübra Aydın, Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu.





Askeri okul öğrencilerinin öldürülmesine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirten Aydın, "TC kimlik numarasına kadar tespit ettiğimiz kişiler var. Linç edilerek öldürüldüler. Kesici delici aletlerle boğazları kesiliyor. Adli Tıp raporunda detayları mevcut. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Savcılar çatışma anında öldülerse bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar" dedi.





Avukat Aydın, görüştüğü savcıların, "Bizim başımızı yakmayın avukat hanım" dediklerini de belirterek, "Ortada bir hukuksuzluk var ve buna müdahale ettiklerinde başlarının yanacağını düşünüyorlar" diye konuştu.