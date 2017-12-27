Samanyolu Haber /Dünya / İran, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti ilan edilmesine karşı /27 Aralık 2017 15:42

İran, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti ilan edilmesine karşı

İran’ın dini liderliği, Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) bölücülükle suçladı.

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ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından 13 Aralık’ta İstanbul’da bir araya gelen İİT ülkeleri, Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan etmişti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İstanbul’da alınan kararı eleştirdi.

Tahran’da düzenlediği basın toplantısında sonuç bildirisini ‘bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyen muhafazakar bir bildiri’ olarak tanımlayan Velayeti, “Bu Filistin topraklarını ve Kudüs’ü bölme anlamına geliyor” dedi.

Başdanışman şöyle devam etti: “Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin’in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs’ün tümü Filistin’in başkentidir. Bildiride, Filistin toprakları iki parçaya bölünmüş oldu. İki Filistin diye bir şey yok. Filistin topraklarının tümü işgal altında ve tümü özgürleştirmeli.”

İran da İİT’nin üyelerinden ve İstanbul’da alınan kararın imzacılarından.
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