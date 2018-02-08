Savcılık yanlışlık yapıldığı söylenen yeni bir listeyi araştırıyor...

Çağlar Cilara’nın KRT Tv’de yaptığı programa katılan avukat Ali Çitil, yanlışlık yapılarak telefonlarının iradesi dışında ByLock yüklendiği belirtilen 11 bin 400 kişinin son rakam olmadığını söyledi.

Çitil, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30 bin kişilik yeni bir liste araştırması söz konusu. Sebebi ise, bazı ByLock sorgula tutanağı yapan listelerinin altında incelemeyi yapan polis memurunun imzası dahi yok” şeklinde konuştu.

Çitil, “Polis tespit tutanağının altında ismi görünen ve inceleme yaptığı belirtilen polis memuru ismini üzerini çiziyor. Çıktı alan polis memuru yazıyor. O bile tespit değerlendirme tutanağına güvenmiyor. İsmini yazamıyor. O kağıda böyle şerh düşüyor. Bazı tutanakların altında imza bile yok.” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlende 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiğini iddia etmişti. Bu kişilerin sehven listeye eklendiğini belirtmişti.





Durumu değenlendiren Avukat Murat Akkoç ise bylock kullanıcı gibi gösterilip haklarında soruşturma başlatılan sonra ‘pardon’ denilip, mağdur oldukları söylenen 11 bin kişi üzerinde algı operasyonu yapıldığını açıkladı. Bu olayın ortaya çıkarıltılmasında baş mimarları gibi gösterilen avukat Ali Aktaş, Bilirkişiler Tuncay Beşikçi ve Koray Peksayar’ın algı operasyonu yaptığı söyleyen Akkoç, “Size verilen vazifeyi güzelce yaptınız ve paralarınızı kazandınız, aferin hepinize. Şimdi kenara çekilinde kamuoyuna gerçekleri açıklayalım.” demişti.





Olayı, “Siyasi iktidara yakın olanları ve parasını verenleri listeden çıkartırken içine bir kaç bin masumu da koyarak IP çakışması ve mor beyin gibi gerekçeler üreterek listeden çıkartıyorsunuz.” diye özetleyen Akkoç, “2016 Eylül tarihinde 215 bin olarak açıklanan ByLock kullanıcı listesinden 113 bin kişi hangi sebeplerden çıkartılmışsa 11 bin kişide aynı sebeplerden listeden çıkartılacaktır. Listede kalan 91 bin kişi, listeden 16 ay içinde çıkartılan 124 bin kişi kadar suçsuz ve masumdur.” ifadesini kullanmıştı.