Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve Euro yükselmeye devam ediyor.. /08 Şubat 2018 12:16

Dolar ve Euro yükselmeye devam ediyor..

ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı eğilimiyle dolar/TL dün günü tamamladığı 3.78'li seviyelerden 3.80'e doğru yükselerek güne başladı. Dolar/TL daha sonra 3.81'i aştı. Bankacılar TL'de ABD başta olmak üzere küresel piyasaların belirleyici olabileceğini söylediler.

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İç piyasada Aralık ayına ilişkin sanayi üretim verileri, dış piyasalarda ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

Bankacılar 2017 Kasım ayı sonunda başlayan ve dolar/TL’nin 3.98’li seviyelerden 3.72’lere kadar gerilemesini destekleyen küresel risk iştahının yerini hafta başında riskten kaçışa bırakması sonrası bu trendin ne kadar süreceğini piyasalardaki en önemli soru olarak görüyorlar.

Türkiye ekonomisi riskten kaçış dönemlerinde nispeten yüksek cari açık, enflasyon ve finansman ihtiyacı nedeniyle TL’deki değer kaybından oldukça kuvvetli etkilenebiliyor. Özellikle TL bazında ithalat fiyatları kanalı ile enflasyonda 2017’de olduğu gibi 400 baz puana ulaşan artışı ve diğer makro dengelerde bozulmayı tetikleyebilen bir trendle karşılaşılabiliyor.
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