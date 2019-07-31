Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık ünlü yazarın beraatini istedi /31 Temmuz 2019 20:07

Savcılık ünlü yazarın beraatini istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Pucca'nın beraatini istedi. Narcos dizisiyle ilgili twett atan Pucca lakaplı Pınar Karagöz 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün, “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

DİZİYLE İLGİLİ TWEET ATMIŞTI

Pablo Escobar’ın hayatını anlatan Narcos dizisine dair tweetleri yüzünden “Uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” iddiasıyla yargılanan “Pucca” lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.
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