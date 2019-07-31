Savcılık ünlü yazarın beraatini istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün, “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.
DİZİYLE İLGİLİ TWEET ATMIŞTI
Pablo Escobar’ın hayatını anlatan Narcos dizisine dair tweetleri yüzünden “Uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” iddiasıyla yargılanan “Pucca” lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.