Babası tahliye olmazsa cezaevine girecek!

15 Temmuz’un ardından çıkarılan KHK’larla onbinlerce kişi işinden edildi. Yetmedi onbinlercesi tutuklandı. Bugün Türkiye’de 0-6 yaş arası 864 bebek annesi ile cezaevinde yaşamını sürdürüyor. Toprağa, yeşile ve oyuncağa hasret. Annesiyle birlikte aynı ranzada yatıyor, annesinin yediklerinden yiyor. Hastalandığında revire çıkması bazı zamanlar 1 ayı buluyor.



Bu annelerin bazılarının suçu yasal bir bankaya para yatırmak. Bazıları yine devletin denetiminde olan bir sendikaya üye olduğu için tutuklu. Bazıları kesmes düzenlemekle suçlanıyor. Bazıları KHK ile kapatılan kurumlarda çalıştıkları için suçlu kabul ediliyor. Yoksul ailelere, eşleri tutuklu olan insanlara yardım yaptıkları için tutuklananlar bile var içlerinde.





HEM ANNESİ HEM BABASI TUTUKLU!





İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Haberimize konu olan fotoğraf küçük bir kız çocuğuna ait. Gergerlioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu cici kız aylardır anne, babasız..! Anne, baba KHK’lı ve tutuklu. Yarın (perşembe) Kayseri’deki duruşmada baba tahliye edilmezse çocuk annesinin yanına cezaevine girecek.Umarım bu dram biter, yaşadıklarını biliyorum, çok üzücü hali.”