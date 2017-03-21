Savcı Preet Bharara'nın yeni işi belli oldu

New York Daily News'ta yer alan habere göre, Bharara yeni mesleğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımına "Bu, önemsediğim konularda çok çalışmaya devam etmeyi planladığım bir yol." notunu düşen Bharara'nın paylaştığı fotoğrafta "Amerika'daki en büyük eğitim kurumlarından biri olan NYU Hukuk Fakültesi'ne katılmaktan onur duyuyorum. Ceza ve sosyal adalet, dürüst hükümet, ulusal güvenlik, sivil haklar ve kurumsal hesap verebilirlik gibi beni çok derinden ilgilendiren konularda konuşmaya devam edebilme fırsatına erişmekten dolayı çok mutluyum." ifadeleri yer alıyor.