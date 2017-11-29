Samanyolu Haber /Dünya / Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada intihar etti /29 Kasım 2017 14:09

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada intihar etti

Savaş suçlusu Hırvat general 20 yıl ceza aldığı duruşmada zehir içerek intihar etti

SHABER3.COM

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (ICTY), 'Prlic ve diğerleri' davasının temyiz duruşmasında, eski Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.


2013 yılında açıklanan ilk kararda, Bosna'daki savaşta işledikleri suçlar nedeniyle toplam 111 yıl hapse mahkum edilen Bosnalı Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin temyiz duruşması bugün yapıldı.

ICTY Temyiz Konseyi, Bosna Hersek'teki  Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic'e 25 yıl hapis cezası verirken, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic'e ise 20 yıl hapis cezası verdi.

HVO ana üs komutanı Bosnalı  Hırvat general Slobodan Praljak'a da daha önce verilen 20 yıl hapis cezası onaylandı.?Ancak kararın açıklanmasının ardından, yüksek sesle cezayı kabul etmediğini söyleyen Praljak'ın, zehir olduğu iddia edilen bir şey içtiği görüldü. Temyiz Konseyi, Praljak'ın zehir içtiğinin iddia edilmesinin ardından duruşmayı sonlandırdı.

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