AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

Milletvekilinden protokol görevlisine dayak





25.11.2017 tarihinde Ankara’da oynanan ve 1-0 Yeni Orduspor’un galibiyeti ile biten karşılaşma öncesi çocukları ve yakınları ile Protokol tribününe giren milletvekili, görevli tarafından uyarılınca öfkelenip önce tribünde sonra da stat koridorlarına inerek görevliyi darp ettirdi.





Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 18 yaşından küçük çocukların protokol tribünlerine girmesinin yasak olmasına rağmen, arkadaşları ile birlikte çocuklarını maça götürdü. Ankara Demirspor Stadı’nda oynanan karşılaşma öncesi, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı protokol görevlisi yasak olduğu gerekçesiyle çocukların tribünde oturamayacağı uyarısını yaptı. Önce Vekil’in çevresindekiler görevlinin etrafını sardı. Bu uyarıya rağmen Milletvekili Vekil Gündoğdu’nun yanındakiler görevliye “Git kardeşim buradan, kendisi vekil” şeklinde seslenerek görevlinin sorumluluğunu yerine getirmesine engel oldular. Tartışmalar uzayınca bu kez Milletvekili öfkelenip görevlinin üzerine yürüdü. Vekil Gündoğdu’nun kameralara da yansıyan bu olayda “Sen kimsin ben milletvekiliyim” diyerek itiraz ettiği, etraftaki spor şube ekibi polislerine de vekil olduğunu belirterek protokol görevlisini yanına çağırdığı görülüyor. Vekilin etrafındakiler protokol görevlisini merdivenlerden aşağıya doğru indirirken arkadan Vekil Gündoğdu da soyunma odası koridorlarına giriyor. Milletvekili ile stada gelen arkadaşları tarafından protokolde tartaklanan görevli stat içine inerek oradan uzaklaşmaya çalışıyor.





AKREDİTASYON KARTLARI DA YOK







Ancak hızını alamayan Milletvekili ve arkadaşları, bu kez akreditasyon kartı olmayan kişilerin girmesinin yasak olduğu stat koridorlarına girerek görevliye saldırdılar. Kameraya da yansıyan görüntülerde stat içindeki koridorda görevlinin etrafı sarılarak bu kez daha sert bir şekilde darp edildiği görülüyor. Araya emniyet güçlerinin girmesine rağmen, Milletvekili ile arkadaşları görevliye uygunsuz sözler sarf etmeye ve tekme tokat saldırmaya devam ediyorlar.





BAKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ





Öte yandan geçen hafta oynanan Gençlerbirliği-Kayserispor maçı sonrası akreditasyon kartı olmadan koridorlara giren ve bu esnada korumalar ile stat güvenlik sorumluları arasında tartışma yaşanan olayda da Bakan Mehmet Özhaseki, durum izah edilince hatalı olduğunu kabul edip özür dilemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma sonrası galip gelen Kayserispor’un soyunma odasına akreditasyonsuz girmesinin ardından ”Bilmiyordum, özür dilerim” demişti.





6222 SAYILI KANUNDAN İŞLEM YAPILACAK MI ?





Ordu milletvekili Metin Gündoğdu ve arkadaşları hakkında 6222 sayılı sporda şiddet yasasına göre işlem yapılmadığı öğrenildi. Milletvekili yasak olmasına rağmen bu davranışı tepki çekti.





VEKİL GÜNDOĞDU BU KONU HAKKINDA CUMA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK





Bu arada konu ile ilgili ulaştığımız Milletvekili Metin Gündoğdu yurt dışında bir toplantıda olduğunu ve şu an müsait olmadığını bildirdi. Yaşanan olayla ilgili bilgisine başvurduğumuz Vekil Gündoğdu, bu konu hakkında Cuma günü görüşebileceğini belirtti.





SPOR BAKANLIĞI, SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?





Spor Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğine göre Protokol tribünü Serbest Giriş yönetmeliği esasları Futbol müsabakalarında uygulanan protokol kararları yayınlanmıştı.

Bu kararlara göre; müsabakalara gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerine ismini bildirmeyen giremiyor. Serbest giriş hakkına sahip kişiler dışında hiç kimse tribüne alınmıyor. Protokol tribününe çocuk misafir alınamaz kuralı da bulunuyor.