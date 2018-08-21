Samanyolu Haber /Gündem / Üzerine 3. kattan keçi düşen adam ağır yaralandı /21 Ağustos 2018 18:46

Üzerine 3. kattan keçi düşen adam ağır yaralandı

Bursa'da kesilmek için yere yatırılan keçi kaçarak, 3. kattan adamın üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırıklar oluşan adam hastanede tedavi altına alındı.

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Bursa'nın Yıldırım İlçesine bağlı Ulus Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle kurban kesimi için evlerinin bahçesinde bulunan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş'ın telefonla konuşmak için dışarı çıktığı esnada, önünde bulunduğu apartmanın üçüncü katından üzerine keçi düşmesi sonucunda yaralandığı öğrenildi.

KEÇİ KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımı ile ilk tedavisi orada yapılan yaşlı adam, özel araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası keçi hızla kaçarak izini kaybettirdi. Keçinin sahipleri kaçan keçiyi iki sokak ötede yakalayarak geri getirdi. Tedavi altına alınan Karakaş'ın kafatasında iki yerde kırık olduğu anlaşıldı.

'KEÇİ YOLDA İKİ KİŞİYİ DEVİRDİ'

Olayı gören ve ilk müdahaleyi yapan Cuma Gül, ‘'Bahçede koyunu kestiğim sırada büyük bir ses geldi. Kafamı kaldırıp baktığımda yerde kanlar içerisinde yatan Mehmet abiyi gördüm. Koşarak yanına gittim, başının arkasından oluk, oluk kan akıyordu. Hemen tampon yaptım. Bu esnada yakınları ve mahalleli de geldi yardıma. Zaten arabaya bindirip hemen hastaneye götürdüler. Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim'' diye konuştu. Keçinin sahibi Emrah Aktaş, ‘'Keçi zaten buraya getirene kadar yolda iki kişiyi devirdi. Zor zapt ettik. Çıkarttık terasa bağladık keseceğimiz sırada ipten kurtuldu terasın kenarlarında bulunan duvarın üzerine çıktı. Tam tutacağımız sırada aşağıda bulunan adamın üzerine düştü. Babam eyvah adam gitti öldü dedi. Çıplak ayak aşağıya indi. Yaralı adamı arabaya bindirerek hastaneye götürdüler. Biz de keçiyi yakalayarak getirdik bu sefer kaçamadan kestik'' dedi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Sıttık Karakaş'ın kafatasının iki yerinin de kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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