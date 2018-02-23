Samanyolu Haber /Gündem / Satılacak şeker fabrikasının yerine AVM ve konut yapılacak /23 Şubat 2018 10:10

Satılacak şeker fabrikasının yerine AVM ve konut yapılacak

Satışa çıkarılan bir şeker fabrikasının arazisine konut yapılacağı ortaya çıktı. Tekirdağ'da yapılan imar değişikliğine göre, arazi hakkında hiçbir itiraz kabul edilmeyecek.

SHABER3.COM

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK),Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'e (TÜRKŞEKER) ait Tekirdağ'daki 13.000 metrekarelik alanın imar değişikliğiyle ticaret ve konut alanına dönüştürülmesine karar verdi.

ÖYK'nın imar planı değişikliğine ilişkin kararına göre, TÜRKŞEKER'in 12 Ağustos 2008 tarihli karar ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtildi. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi Kahya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13.010 metrekare yüzölçümlü parsele ilişkin imar değişikliği yapıldığı belirtilen kararda bu alanda üç tür yapılaşmaya gidileceği bildirildi. Buna göre TÜRKŞEKER'in arsası üzerine 4 kata kadar ticaret ve konut inşaatı yapılabilecek.

Geçen yıl kasım ayında onaylanan imar değişikliği kararıyla 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılacak. ÖYK kararında, imar değişikliğiyle ilgili olarak askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verildiği de bildirildi. ÖYK'nın bu kararına göre, toplam 25 fabrikasından 14'ü satışa çıkarılan TÜRKŞEKER'in 13 dönümlük arsası artık şeker üretimine yönelik hiçbir faaliyette kullanılamayacak.

Hiçbir itirazın kabul edilmeyeceği şekilde imar değişikliği yapıldığı için bu arsayı satın alanlar dilerlerse AVM, dükkan ve benzeri ticari bina ya da konut inşaatları yapabilecekler. 

Şeker-İş Başkanı İsa Gök, satılacak şeker fabrikalarının kapatılarak değerli arsa ve arazilerine Et Balık Kurumu'nda (EBK) olduğu gibi lüks konut ve AVM türü ticari alanlar yapılacağını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Satılacak şeker fabrikasının yerine AVM ve konut yapılacak Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:49:33