Satılacak şeker fabrikasının yerine AVM ve konut yapılacak

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK),Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'e (TÜRKŞEKER) ait Tekirdağ'daki 13.000 metrekarelik alanın imar değişikliğiyle ticaret ve konut alanına dönüştürülmesine karar verdi.







ÖYK'nın imar planı değişikliğine ilişkin kararına göre, TÜRKŞEKER'in 12 Ağustos 2008 tarihli karar ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtildi. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi Kahya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13.010 metrekare yüzölçümlü parsele ilişkin imar değişikliği yapıldığı belirtilen kararda bu alanda üç tür yapılaşmaya gidileceği bildirildi. Buna göre TÜRKŞEKER'in arsası üzerine 4 kata kadar ticaret ve konut inşaatı yapılabilecek.





Geçen yıl kasım ayında onaylanan imar değişikliği kararıyla 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılacak. ÖYK kararında, imar değişikliğiyle ilgili olarak askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verildiği de bildirildi. ÖYK'nın bu kararına göre, toplam 25 fabrikasından 14'ü satışa çıkarılan TÜRKŞEKER'in 13 dönümlük arsası artık şeker üretimine yönelik hiçbir faaliyette kullanılamayacak.







Hiçbir itirazın kabul edilmeyeceği şekilde imar değişikliği yapıldığı için bu arsayı satın alanlar dilerlerse AVM, dükkan ve benzeri ticari bina ya da konut inşaatları yapabilecekler.





Şeker-İş Başkanı İsa Gök, satılacak şeker fabrikalarının kapatılarak değerli arsa ve arazilerine Et Balık Kurumu'nda (EBK) olduğu gibi lüks konut ve AVM türü ticari alanlar yapılacağını açıklamıştı.