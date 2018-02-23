Samanyolu Haber /Gündem / Kimse Yok Mu'ya operasyon: 21 gözaltı /23 Şubat 2018 10:05

Kimse Yok Mu'ya operasyon: 21 gözaltı

İstanbul merkezli operasyonda KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nde yöneticilik yapan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda 21 dernek yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken bu kişilerden 13'ü gözaltına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kimse Yok Mu'ya operasyon: 21 gözaltı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:48:10