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Kimse Yok Mu'ya operasyon: 21 gözaltı
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Kimse Yok Mu'ya operasyon: 21 gözaltı
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23 Şubat 2018 10:05
Kimse Yok Mu'ya operasyon: 21 gözaltı
İstanbul merkezli operasyonda KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nde yöneticilik yapan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda 21 dernek yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken bu kişilerden 13'ü gözaltına alındı.
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