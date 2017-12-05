Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmekle suçlanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada suçunu kabul eden ve tanık olan Rıza Sarraf tanık ifadesine kaldığı yerden devam ediyor.





New York Times’ın adliye muhabiri Benjamin Weiser, bugünkü duruşma öncesinde Sarraf'ın ifadelerinden kendisine en ilginç gelen yerleri sosyal medyada yazdı.





“Şimdi Rıza Sarraf’ın geçen hafta mahkemede verdiği ifadeden bana en ilginç gelen yerleri paylaşacağım illa ki söylediği en önemli şeyler değil bunlar benim en ilginç bulduklarım” diyen Weiser şu tweetleri attı:





‘FBI’A NEDEN YALAN SÖYLEDİ?’





“1/5 Kendi ifadesiyle: Sarraf’ın geçen haftaki ifadesinin en ilginç yerlerinden bazıları: Tutuklandıktan sonra FBI’a neden yalan söylediği konusunda: “Ne ile karşı karşıya olduğumu bilmiyordum ve uzun bir yolculuktan sonra şoke olmuştum ve… doğru yanıtları veremedim. Korkmuştum.”





‘NEDEN İTİRAFÇI OLDU?’





“2/5: Kendi ifadesiyle: Neden Amerikalı savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiği konusunda: İşbirliği yapmak, sorumluluğu kabul etmenin ve cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu.”





‘ÇAĞLAYAN’LA NASIL TANIŞTI?’





“3/5: Kendi ifadesiyle: Türkiye’nin eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’la nasıl tanıştığı konusunda: Bizim ailecek gittiğimiz balıkçıya o da gidiyordu. Birbirimizi gördük ve orada tanıştık.”





‘MİLYAR NE?’





“4/5: Kendi ifadesiyle: Çevirdiği dolap sırasında Halkbank’tan ne kadar para çektiği konusunda: “Birkaç milyar.” Yargıç Berman, “Milyar ne? Euro? Dolar?” diye sordu. Zarrab şu yanıtı verdi: Euro alımı.”





‘SÜLEYMAN ASLAN NEDEN RÜŞVET İSTEDİ?’





“5/5: Kendi ifadesiyle: Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan’ın niçin kârdan pay istediğini söylediği konusunda: Büyük bir risk alıyordu ve bu konuda rahatsız hissediyordu. Bir şekilde kendi geleceğini garanti altına almak istedi.”