Samanyolu Haber /Gündem / 17 Aralık’tan sonra da işlerini sürdürmüş... /05 Aralık 2017 01:06

17 Aralık’tan sonra da işlerini sürdürmüş...

17 Aralık’tan sonra eski usulle işimi sürdürdüm…

Best of Reza Zarrab

Reza Zarrab Halkbank üzerinden eski işlemlerini sürdürmüş. Zarrab ifadesinde Türkiye’de serbest bırakıldıktan sonra Ali Fuat isimli bir şahısla görüştüğünü söyledi. Zarrab bu Ali Fuat isimli şahsa hiç rüşvet vermediğini, bu şahsın da böyle bir talebi olmadığını ifade etti.

Savcı: “Ali Fuat’a (Aslan’ın halefi, dönemin Halkbank genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu) hiç rüşvet verdiniz mi?”

 “Ne ben rüşvet teklif ettim ne de o istedi öyle bir şey.”

 Sarraf: “17 Aralık’tan sonra Halkbank’tan hiç kimseye rüşvet vermedim.”

Sarraf, 2013’te tutuklandıktan sonra insanların gıda ticareti yapan bir şirket sahibi olduğunu yemediğini anlatıyor: “Gıda ticareti yapan biri olarak görümem pek uygun değildi artık.” (17 Aralık soruşturmasında tutuklanan Sarraf 28 Şubat 2014’te salıverilmişti)
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