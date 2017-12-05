17 Aralık’tan sonra da işlerini sürdürmüş...

Reza Zarrab Halkbank üzerinden eski işlemlerini sürdürmüş. Zarrab ifadesinde Türkiye’de serbest bırakıldıktan sonra Ali Fuat isimli bir şahısla görüştüğünü söyledi. Zarrab bu Ali Fuat isimli şahsa hiç rüşvet vermediğini, bu şahsın da böyle bir talebi olmadığını ifade etti.



