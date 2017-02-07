Samanyolu Haber /Dünya / Sarkozy 'usulsüzlük' iddiasıyla yargılanacak /07 Şubat 2017 13:50

Sarkozy 'usulsüzlük' iddiasıyla yargılanacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 'usulsüzlük' iddiasıyla yargılanacak

Sarkozy 'usulsüzlük' iddiasıyla yargılanacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasında "usulsüzlük yaptığı" iddiasıyla yargılanacak.

Nicolas Sarkozy, kampanyasının finansmanında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla suçlanıyor.

Uluslararası haber ajanslarına konuşan adli kaynaklar, savcıların Sarkozy'yi, bu şekilde kampanya harcamaları için belirlenen sınırı aşmakla itham ettiğini söyledi.

Sarkozy'nin bu şekilde, seçim kampanyası için yasal sınırın 22,5 milyon euro üzerinde para harcadığı öne sürülüyor.

Sarkozy ise suçlamaları reddediyor, yapılanlardan haberdar olmadığını söylüyor.

Aday olamadı

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy, 5 yıl önce yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş, seçimi sosyalist aday François Hollande kazanmıştı.

Nicolas Sarkozy, bu yıl yapılacak seçimlerde ise merkez sağın adayı olmayı başaramamıştı.

Seçimlerde merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisiı'nin adayı, eski Başbakan François Fillon olmuştu.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Fillon halktan özür diledi

"Bygmalion skandalı" olarak bilinen olayda halka ilişkiler şirketinin bazı çalışanları, seçim kanpanyası sırasında "usulsüzlük" yapıldığını bildiklerini itiraf etmişlerdi.
İtiraf sonrası, Sarkozy'nin partisinin (o zamanki adıyla Halk Hareketi Birliği) bazı üyeleri hakkında hukuki işlem başlatılmıştı.
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