Cami kürsüsünde sarığını çıkarıp selamladı

Irak Bölgesel Kürt Yönetimin tanınmış din âlimlerinden Profesör Doktor Osman Hama Garip, Cuma namazında batı halkının Müslümanlara karşı gösterdiği duyarlılıktan dolayı sarığını çıkarttı.







ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanlara karşı takındığı tavırlara karşılık batının farklı yerlerinde protesto sesleri yükselirken, İslam dünyası derin bir sessizliğe büründü. Diğer yandan Trump’ın aldığı kararları protesto etmek için; Batı toplumunun farklı kesimlerinden örnek teşkil edecek davranışlar sergilendi.





'ONLAR ŞAPKA ÇIKARIR, BEN DE SARIĞIMI ÇIKARIP SELAMLIYORUM'





ABD’nin Boston şehrinde, Hıristiyanlar, Müslümanların yanında yer aldığı göstermek için Boston’un en büyük kiliselerin birinde ezan sesleri yükseldi. Finlandiya’nın 40 bin nüfuslu bir beldesinde, Finlanda’ya sığınmış 20 bin Müslümana bir kiliseyi armağan etti.





Osman Garip Batı ülkelerindeki bazı gayrımüslimlerin Müslümanlara yönelik olumlu tavrını övgü dolu sözlerle anlattı. Garip Cuma hutbesinde Finlandiya halkının Müslümanlara bir kiliseyi armağan jestini şöyle anlattı:

”Batı halkı bir şeyi saygı ile andığı zaman şapkasını çıkartıyor, Finlandiya halkının Müslümanlara bir kiliseyi verip camiye dönüştürmesine olanak sağlaması takdire şayan bir davranıştır. Ben de burada peygamber sarığını bu güzel davranışa karşı saygı ile çıkartıyorum.”





Kürt Alim camide şunları söyledi:

Batı Toplumu şu anda ikiye bölünmüş durumda, bazıları ırkçı ve nefret söylemlerine destek verirken, diğerleri sert bir şekilde karşı çıkıyor. Hollywood yıldızları bile Müslümanlara arka çıkıyor. Hollywood yıldızları Havaalanlarını camiye çevirip Müslümanların namaz kılmasına imkan sağlıyor. Bazı kiliseler kapılarını açıp, Muhammedi ezanı okutuyor ve Müslümanlar orada namaz kılıyor. Finlandıya’nin bir beldesinde 40 bin vatandaş yaşıyor, orada Hristiyanlar ve Yahudiler yaşıyor. Irak ve Suriye’nin oraya akın ettiği mülteciler yüzünden, oranın nüfusu 60 bin oldu. Şu anda orada 60 bin kişi yaşıyor. Yani 20 bin Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin sırtında bir yük gibi taşınıyor. Orada Hristiyanlara ait 5 kilise bulunuyor, bir kilise ise Yahudilere aittir. Hristiyanlar ve Yahudiler bir gün toplanıp demişler ki: “Bizim sayımız 40 bin ve 6 mabedimiz var, Müslümanlar 20 bin kişi olduğu halde hiç mabedleri yok. Onlara bir kilise armağan edip, kendi ibadetlerini orada yapmalarına imkan sağlayalım.”





MÜSLÜMANLAR KENDİ ARALARINDA KAVGA EDERKEN...





Böylece kendilerinin özgür iradesi ile ve cesur bir şekilde, Müslümanlara bir cami armağan etti.





Onlar Irak ve Suriyeli Müslümanlara bir kiliseyi hediye olarak takdim etti. Ancak maalesef, Müslümanlar Cuma günü kim imam olsun diye birbirine girdi, tekme tokat birbirini yaraladılar, sonunda oranın polisi gelip kavga eden Müslümanları birbirinden ayırdı. Biz Müslümanlar olarak onlara teşekkür etmemiz lazım, onlar birisini saygı ile andığı zaman şapkasını çıkartıyor, ben de onların bu güzel davranışına karşı başımda olan Peygamber sarığını çıkartıyorum.

Biz bu güzel davranışı saygı ile anıyoruz, Bir Hollywood yıldızı ABD’nin bir havaalanında Müslümanların kıyafetini giyip, Trump’ın çirkin ve ucube kararına meydan okuyor. Trump; ABD’deki tüm Müslümanların kendini Müslüman olarak ilan etme kararı çıkartmış, neden? Çünkü onları fişlemek istiyor, onları takip etmek istiyor, buna karşılık Hollywood yıldızı ile beraber birçok kişi Trump’a tepki gösterip şunları dile getirdi 'biz hepimiz ABD’liyiz, tüm farklılıklarımıza rağmen. Tüm etnik, dini ve din dışı düşüncelerimize rağmen aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Biz aramıza tefrika koyup bin parçaya bölünmeye izin vermeyeceğiz. Eğer böyle bir kararda ısrar ederseniz, biz hepimiz Müslüman olarak kendimizi ilan edeceğiz. “Allahu Ekber.”





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