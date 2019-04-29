Samanyolu Haber /Gündem / Şarkıcı Dilber Ay hayatını kaybetti /29 Nisan 2019 23:59

Şarkıcı Dilber Ay hayatını kaybetti

Ünlü Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ünlü Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dilber Ay kimdir?

1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Çok fakir bir aile çocuğu olmasına rağmen, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş' tan Ankara'ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında babasından yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce ise Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. O zamanlar sesinin çok güzel olduğunu ispat etmek için radyoya hemen katıldı ve Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve radyocuların düzenlediği güzel ses yarışmasını Dilber Ay birinci olarak kazandı.

İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 60 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. 
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