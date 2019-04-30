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ABD Suriye Özel Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
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30 Nisan 2019 00:14
ABD Suriye Özel Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Jeffrey, Türkiye'de Suriye konusunda üst düzey görüşmeler yapacak.
SHABER3.COM
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Jeffrey, Türkiye'de Suriye konusunda üst düzey görüşmeler yapacak.
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