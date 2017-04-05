Samanyolu Haber /Gündem / Sarayın iradesine karşı karar vermek imkansız /05 Nisan 2017 15:19

Sarayın iradesine karşı karar vermek imkansız

Yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı Anayasa'da yazıyor ama sözde kaldı..

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk Adalet sistemi ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından  görevden alınan emniyet mensuplarının mahkeme kararıyla göreve dönmeleri üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu harekete geçmiş... Geri dönme kararlarını veren hakimler tek tek görevden alınmış... 


Saygı Öztürk'ün yazısında Anayasamızda “Yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı; hakimlerin görevlerinde bağımsız olacakları, hiçbir organ, makam, merci, kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu” belirtilir.

VERDİKLERİ KARARA GÖRE…

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, görevden aldığı emniyet mensuplarının mahkeme kararıyla göreve dönmeleri üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) yazı gönderdi. Hangi mahkemenin, hangi hakimlerin kaç iade
kararı verdiğini de sıralayıp aleyhlerine karar veren yargı mensuplarının görevden alınmalarını istemişti. Bugün de benzer durumlar yaşanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm illerden Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçlamaları nedeniyle cezaevine konulanlardan kaçının serbest bırakıldığını, kararda imzası bulunan hakimin sicili ve diğer bazı bilgiler Organize Şube tarafından derleniyor. Düşünün, polis adliyeye gidip yargı mensuplarından bu tür bilgiler istiyor. Peki ne olacak bunlar? O hakimlerin açığa  alınması ya da meslekten ihraç edilmesi için mi kullanılacak? Görünüş öyle.  Ankara Adliyesi'nde görevli yargı mensubu böyle bir araştırmanın yapılıyor olmasının bile yargıya baskı olduğunu belirtiyor.
Bazıları verdikleri kararın üzerinden birkaç gün geçmeden açığa alınıyor. Evet,  “açığa alınma” meslekten ihraç değil ama verdiği karar nedeniyle eğer hakim açığa alınıyorsa elindeki delillere ve vicdanına göre nasıl karar verecek.

“Vicdanla cüzdan arasına sıkışma” değil ama bu kez “vicdanla meslekten çıkarılma” arasına sıkıştırılmış gözüküyor. 




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