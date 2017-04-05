Beyaz Saray'a taşınmaması ABD'de olay oldu

Melania Trump, oğulları Barron’un sene ortasında okul değiştirmesini istemediği için Ocak ayında Başkanlık görevine başlayan eşi Donald Trump ile birlikte Washington DC’ye taşınmadı.

Oğluyla birlikte New York’ta yaşamaya devam eden Melania Trump’ın bu tercihi iki aydır gündemden düşmüyor.





GÜNLÜK MASRAFI 536 BİN TL





Son olarak ABD’liler First Lady’nin Beyaz Saray’a taşınması için imza kampanyası başlattı. Zira Melania Trump’ın New York’ta yaşamasının devlete ağır bir faturası var. Günlük 146 bin doları (536 bin TL) bulabilen koruma masrafı vatandaşın vergilerinden kesiliyor.

İmza kampanyasında şöyle deniyor: “New York’taki Trump Tower’da yaşayan First Lady’nin korunması için ABD’li vergi mükellefleri çok yüksek miktarda para ödüyor. Bu masrafın hiçbir faydalı sonucu bulunmamaktadır ve finanse edilmesi bırakılmalıdır.”





KONU SENATO’YA TAŞINACAK





Kampanya ABD Senatosuna gönderilmesi için gerekli olan 150 bin imzayı çoktan geçti. Yarım milyon imza toplanan kampanya ile Trump ailesinin “müsrif yaşam şekli” de eleştiriliyor.

İmzacılardan Lyn Siegel şimdiye kadar tüm First Lady’lerin eşleriyle birlikte Beyaz Saray’da yaşadığını belirterek, “Zaten Trump’ın golf seyahatleri için yeteri kadar para ödüyoruz” diyor.