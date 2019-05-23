Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Tam 40 milyar dolara ihtiyaç var' /23 Mayıs 2019 11:50

'Tam 40 milyar dolara ihtiyaç var'

Reuters'ta yer alan bir analize göre, Türkiye'nin nakit ihtiyacının en az 40 milyar dolar en fazla ise 90 milyar dolar olduğu ifade edildi.

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Reuters, Marc Jones, Karin Strohecker ve Tom Arnold imzası ile bir Türkiye dosyası hazırladı. 

Haberde yer alan bilgilere göre, Türk Lirası'nın dolar karşısında son iki yılda yüzde 40 değer kaybettiğine vurgu yapıldı. Uzman tahminlerine göre, Türkiye'nin nakit ihtiyacının en az 40 en fazla ise 90 milyar dolar olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin mali yardım için opsiyonlarını da aktaran Reuters, IMF'in hükümet tarafından istenmeyen bir seçenek olduğunu vurguladı. Mali yardım hakkında haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Geçen yaz Türkiye'nin yakın müttefiklerinden Katar 15 milyar dolarlık finansman paketi ve 3 milyar dolarlık swap hamlesi ile Türk Lirası'nı desteklemişti. Kaynaklar Katar'ın mali yardım konusunda hiçbir yere gitmediğini söylüyor fakat Türkiye'nin içinde bulunduğu mali sorunlar hakkında Katar'dan uzun süredir bir açıklama da gelmiyor.

Körfez'deki diğer seçenekler ise sınırlı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, büyük Türk bankalarının yatırımcıları arasında. İki ülke ile Türkiye'nin arası 2017'deki Katar ambargosundan dolayı çok da iyi değil.

Avrupa Birliği devletlerinden bazılarının parça parça veya bir birlik şeklinde Türkiye'ye borç verebileceği ifade ediliyor.

Rusya ve Çin'in BRICS aracılığı ile sağlayabileceği bir bütçesi var. Fakat 100 milyar dolarlık bu bütçe ülkelere daha çok mali yardım yapmak değil altyapı yenilemesi üzerinde kullanılıyor." 
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