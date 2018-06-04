Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın 1 dakikalık masrafı asgari ücretlinin bir aylık kazancı.... /04 Haziran 2018 19:40

Saray'ın 1 dakikalık masrafı asgari ücretlinin bir aylık kazancı....

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Saray bir dakikada bir asgari ücretlinin maaşını yiyor. O para ile bir asgari ücretli 4 kişilik aileyi geçindiriyor. Asgari ücret 1603 TL. Sarayın bir dakikalık masrafı 1607 TL" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan , partisinin Afyonkarahisar il başkanlığını ziyaret etti. Parti binasına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile birlikte gelen Tezcan'ı İl Başkanı Savaş Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı.

'BU KADAR SARAY, OSMANLI PADİŞAHLARINDA YOKTU'

Daha sonra parti binasında açıklama yapan Bülent Tezcan , gündeme ilişkin konulara değindi. Parti olarak israfın önüne geçeceklerini söyleyen Tezcan, saray ve saltanat düzeni istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Milletin düzenini istiyoruz. 'Statüko değişecek' derken; Saray bir dakikada bir asgari ücretlinin maaşını yiyor. O para ile bir asgari ücretli 4 kişilik aileyi geçindiriyor. Asgari ücret 1603 TL. Sarayın bir dakikalık masrafı 1607 TL. Biz basın toplantısına başlayalı 5 dakika oldu değil mi? Başladığımız 5 dakika itibarıyla saray 5 asgari ücretlinin maaşını yedi. 5 dakika daha dursa 5 dakika daha yiyecek. Taksimetre çalışıyor, her dakikada bir asgari ücret. Bu 1150 odalı saray yetmedi. Otluk Koyu'nda bir saray. İstanbul'da 5 tane daha saray. Bu kadar saray Osmanlı padişahlarında yoktu. Osmanlı padişahları 600 sene Topkapı saraylarında, o mütevazı saraylarda ülkeyi yönetti. Bu ihtişam ve şımarıklık niye? 'Statükoyu değiştireceğiz' diyoruz ya, bu şımarıklığı ortadan kaldıracağız. Statüko bu şımarıklık."
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