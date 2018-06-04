Samanyolu Haber /Gündem / Gebze’de ‘olmayan’ metroya tabela! /04 Haziran 2018 19:27

Gebze’de ‘olmayan’ metroya tabela!

Kocaeli Belediyesi tarafından Gebze’nin bir çok noktasına metronun durak tabelaları dikildi. İlçeye henüz metronun gelmediğini hatırlatan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise duruma tepki gösterdi.

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CHP'li Tarhan yaptığı açıklamada, “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ‘metro yaptık' diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir” dedi.

MİLYAR 488 MİLYON LİRALIK TABELA
CHP'li Tarhan, “ Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti. İhale 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabela dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı.
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