Saraydan seçim öncesi Banknot matbaasının düşmesine bastılar

SEMİH ARDIÇ - TR724.COM





Türkiye’de bu kadar ağır şartlara rağmen iktisadi kriz yaşanmadığına inanmayanlar için “Kriz yok, öyle mi?” başlıklı makalede (http://www.tr724.com/gorunmez-kriz/) bazı rakamlar paylaşmıştım. O makalede Hazine’nin borç bulmakta zorlandığına dikkat çekmiştim.





Buna mukabil 31 Mart 2019 Pazar günü belediye reislerinden muhtarlara kadar binlerce isim 5 seneliğine yeniden seçilecek.





SEÇİMİ KAYBETME LÜKSÜ YOK





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 31 Mart yahut başka bir seçimi kaybetme gibi bir ihtimal yok.





Havuz sisteminin müşahhas hali bin küsur odalı Saray’da ikamet edebilmesi ömrünün son demine kadar girdiği bütün seçimleri kazanması şart.





Kasada para kalmadı, memleket ağır bir bunalımdan geçiyor. Dolar ve euro 2019’a yüzde 5 artarak başladı. Mamafih Erdoğan’a para lazım.





MERKEZ BANKASI GENEL KURUL TARİHİ 3 AY ÖNE ÇEKİLDİ





Kanun, kaide, içtihat ve teamüllerin zerre kadar kıymet ifade etmediği ve Erdoğan’ın aile şirketi gibi idare ettiği Türkiye AŞ’de Merkez Bankası’nın (TCMB) 2018 kârını seçimden evvel harcamak için Genel Kurul tarihi değiştirildi.





Her sene nisan ayında toplanan Genel Kurul ilk defa 18 Ocak’ta toplanacak.





Tarih değişikliği Ticaret Sicil Gazetesi’nin 2 Ocak 2019) tarihli nüshasında ilan edildi ve TCMB hissedarlarına 18 Ocak günü Olağanüstü Genel Kurul’da hazır bulunmaları çağrısı yapıldı.





TCMB’NİN NET KÂRI 35 MİLYAR TL





AKP, TCMB Genel Kurulu için 3 ay beklemeye tahammül edemedi. Nasıl etsin ki!





Kasada 35 milyar TL net kâr var. 5 milyar TL Kurumlar Vergisi, 20 milyar TL ise temettü (kâr payı) olarak Hazine’ye aktarılacak.













Kalan tutar da banka bünyesinde yedek akçe olarak tutulacak. Toplamda 25 milyar TL seçimden evvel ilaç gibi gelecek Erdoğan’a.





Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükûmetin maksadını şu sözlerle hülâsa etti: “Normal genel kurul yerine olağanüstü genel kurulu toplanmasının sebebi ne olabilir? Herhalde Hükümetçe ihtiyaç duyulan nakit/kaynak sıkışıklığı.”





20 MİLYAR TL, HAZİNE’YE AVANS OLARAK DEVREDİLECEK





Acil Genel Kurul’da dokuz aylık faaliyet kârı üzerinden müzakere yapılacak ve devredilmesi gereken dokuz aylık tutarı Hazine’ye normal zamanından üç ay önce avans olarak devredecek.





Merkez Bankası bir yere kaçmadığına göre 3 ay niye beklenmez? Telaşın nakit sıkışıklığından mütevellit olduğu o kadar belli ki!





İktidar kendi önceliklerine göre hareket ederken kâğıt üzerinde “özerk” TCMB’nin Başkanı Murat Çetinkaya’nın Saray’dan gelen her talimatı “Evet efendim!” meyanında tatbik etmesine ne demeli?





Seçimden evvel bir nevi para basmak manasına gelen Genel Kurul kararı, Merkez Bankası’nı Erdoğan’ın siyasî hesaplarına alet ettikleri ne ilk ne de son vaka olacak.





DÖVİZ ÇIKARKEN SEYİRCİ, SEÇİMDE ACELECİ





2019 senesinin ilk iki gününde dolar (gece yarısı 5,85 TL’yi gördü) ve euro (6,60 TL’yi test etti) yeniden tırmanışa geçmiş, ufukta daha ağır krizler varmış hiçbiri TCMB Başkanı Çetinkaya’nın umurunda değil.













Seçimin akabinde faizleri yüzde 30-40 çıkarır olur biter. Nasıl olsa iş işten geçtikten sonra faiz artırmakta eline kimse su dökemiyor.





Çetinkaya’nın 2018 başında yüzde 5’e inecek dediği enflasyon (TÜFE) yüzde 20,3’e fırladı. Hedefin 5 kilometre yakınına bile varamadı. Kim soracak hesabını?





Durmuş Yılmaz’ın döneminde TCMB Başkan Yardımcısı olan İbrahim Turhan’ın Yılmaz’ın dikkat çektiği hususlara dair “komplo teorisi ve kötücül kurgu” demesi ise siyasetin bir insanı ne kadar vefasız hale getirdiğine göstermesi açısından hazin bir misaldir.





İBRAHİM TURHAN’IN VEFASIZLIĞI





Durmuş Bey, AKP’nin hükûmet olup henüz iktidar olamadığı senelerde Erdem Başçı ve İbrahim Turhan gibi hakikaten liyakat sahibi isimleri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e rağmen himaye etmişti.





Yılmaz niye komplo teorisi hazırlasın? Bu mevzuda söz hakkı olan bir fani varsa o da Durmuş Yılmaz’dan başkası olamaz.





Ömrünü Merkez Bankası’na vakfetmiş, 2006 senesinde Euromoney dergisi tarafından “Yılın Merkez Bankası Başkanı” seçilmiş bir ismin söylediği acı hakikati sırf ballı emekli milletvekili maaşına feda etmek ne hazin!





Turhan, Erdoğan’ın kullanıp kenara attığı yüzlerce bürokrattan biri olduğunu ne çabuk unutmuş!





Tarihi itibarıyla TCMB Genel Kurulu, Türk Lirası banknot basma imtiyazını elinde bulunduran Merkez Bankası’nı AKP’nin seçim matbaasına dönüştürmüştür. Ötesi laf ü güzaftır.





Turhan ve diğer vefasızlar hariç her ehil insan Yılmaz’ın tespitinin altını imzalar. Ben de imza atıyorum…