Yeni 'Yavru vatan' Malta

Hem meslek sahiplerinin hem de sermayeye yön verenlerin, Türkiye'den apar topar çıkmalarını değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Sabancılar aile boyu Malta vatandaşı olmuş. Malta Resmi Gazetesi'ndeki bilgilere göre daha başka bir sürü zengin Türk vatandaşlık için başvurmuş" hatırlatmasında bulundu.







Ardından konuyu, Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın çocuklarının Malta'da vergiden kaçınmak için şirket kurduğu ve buraya para aktardığı iddialarına getiren Muratoğlu, "Malta'da, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğullarının 5, dayısının 2, yeğeninin yöneticisi olduğu 4 şirket bulunduğu da hatırlarsak çok da yadırgamamak gerek… Malta'ya “yavru vatan” mı desek" sorusunu sordu.





Muratoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:





"Zira Türkiye'den göçü anlamak için gazetenin yazmasına gerek yoktu. Son beş yıldır ülkeye bakınca rahatlıkla görülüyordu. İmkânı olan, imkân bulan planlarını yapıyor. Ülke filikalara binenleri izleyen Titanik ahalisine benziyor.





Özellikle AKP'li işadamları devranın döneceğini anlayınca her biri yurtdışında hesap açmadı mı? Cumhurbaşkanı çıkıp; “Bazı haberler, sinyaller alıyorum bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum” açıklamasını yapmadı mı? Kabineyi “tut, yakala, kaçmasın” diye göreve davet etmedi mi! Sonrasında lafı çevirmedi mi?





Kaçan sermaye çoktan kaçtı. Yapacak bir şey kalmadı. Esas problem genç beyinlerin Türkiye'den umudu kesmesi… Ülkeyi terk etmesi… En büyük derdin bu olması gerekirken “Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük” demişti. Bir şarkı söylemedi! Zira lazım olan insanın eğitimlisi değildi!"