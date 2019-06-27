Saray'da kriz yok: Emine Erdoğan 50 bin dolarlık çantasıyla Japonya'da

Yurtdışı gezilerinde Chanel ve Hermes gibi lüks çantalarını kullanan Emine Erdoğan Japonya gezisinde de yine lüks bir çantayla görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Japonya'ya' giden Emine Erdoğan, 50 bin dolarlık Hermes marka çantasını taktı.
Daha önce yapılan lüks harcamalar için "İtibardan tasarruf olmaz" savunması yapan Erdoğan'ın, ejder suyu, starex meyvesi eşliğinde aloevera, zencefilli somonlu suşi menüsü de tartışma konusu olmuştu.
Emine Erdoğan'ın kolundaki çanta, Hermes isimli markanın sınırlı sayıda ürettiği özel serisinden. Çantanın fiyatı 49 bin 995 ABD doları. Bugünkü kur 1 dolar 5.80 TL ile çantanın değeri 289.900 Türk lirası...Asgari ücretin 2019 için 2 bin 20 lira olduğunu düşünüldüğünde çantanın 144 Asgari ücret maaşına denk geliyor...