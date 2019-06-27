Saray'da kriz yok: Emine Erdoğan 50 bin dolarlık çantasıyla Japonya'da

Yurtdışı gezilerinde Chanel ve Hermes gibi lüks çantalarını kullanan Emine Erdoğan Japonya gezisinde de yine lüks bir çantayla görüntülendi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Japonya'ya' giden Emine Erdoğan, 50 bin dolarlık Hermes marka çantasını taktı.





















Daha önce yapılan lüks harcamalar için "İtibardan tasarruf olmaz" savunması yapan Erdoğan'ın, ejder suyu, starex meyvesi eşliğinde aloevera, zencefilli somonlu suşi menüsü de tartışma konusu olmuştu.