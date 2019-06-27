Samanyolu Haber /Gündem / Saray'da kriz yok: Emine Erdoğan 50 bin dolarlık çantasıyla Japonya'da /27 Haziran 2019 12:32

Saray'da kriz yok: Emine Erdoğan 50 bin dolarlık çantasıyla Japonya'da

Yurtdışı gezilerinde kullandığı lüks çantalarla gündem olan Emine Erdoğan, Japonya gezisine de 50 bin dolarlık çantayla gitti.

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Yurtdışı gezilerinde Chanel ve Hermes gibi lüks çantalarını kullanan Emine Erdoğan Japonya gezisinde de yine lüks bir çantayla görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Japonya'ya' giden Emine Erdoğan, 50 bin dolarlık Hermes marka çantasını taktı.





Daha önce yapılan lüks harcamalar için "İtibardan tasarruf olmaz" savunması yapan Erdoğan'ın, ejder suyu, starex meyvesi eşliğinde aloevera, zencefilli somonlu suşi menüsü de tartışma konusu olmuştu.


Emine Erdoğan'ın kolundaki çanta, Hermes isimli markanın sınırlı sayıda ürettiği özel serisinden. Çantanın fiyatı 49 bin 995 ABD doları. Bugünkü kur 1 dolar 5.80 TL ile çantanın değeri 289.900  Türk lirası...Asgari ücretin 2019 için  2 bin 20 lira olduğunu düşünüldüğünde çantanın  144 Asgari ücret maaşına denk geliyor... 
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