Samanyolu Haber /Gündem / Sarayda içki servisi /03 Eylül 2017 12:41

Sarayda içki servisi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak'ın Vahap Munyar’a “İsteyene alkollü içki ikramımız da var.” dediğini aktardı.

SHABER3.COM

'Saray'a içki girdi'

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda yaşananlara ilişkin çok çarpıcı detaya dikkat çekti.

Özkök, bugünkü köşesinde resepsiyona katılan Hürriyet yazarı Vahap Munyar'a Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak'ın “İsteyene alkollü içki ikramımız da var” dediğini ifade etti.

Ertuğrul Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

HERKES masadaki Şehitler Köprüsü enstalasyonuna ve Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örttüğü şala takıldı.

Oysa 30 Ağustos resepsiyonunda bir devrim yaşandı.

***

Suşi Külliye mönüsüne girdi...

***

İktidar yanlısı medyanın yöneticileri alınmasın ama 30 Ağustos resepsiyonu ile ilgili en ilginç izlenimleri yine Hürriyet gazetecileri yazdı.

***

Fatih Çekirge katılanlarla ilgili çok ilginç gözlemleri aktardı.

En ilginci ise Vahap Munyar’dan geldi...

30 Ağustos davetinin içki ve yemek mönüsünü anlattı...

***

Üç ayrıntı dikkatimi çekti:

- BİR: Külliye mönüsüne suşi girdi...

Hem de zencefilli somonlu suşi...

Yani şef tarafından yorumlanmış.

- İKİ: Çok zengin bir kokteyl mönüsü hazırlanmış.

Genel kural alkolsüz içecekler olduğu için, içki şefi bütün yaratıcılığını alkolsüz kokteyle vermiş...

***

- ÜÇ: Bir de üçüncü ayrıntı var ki, alkollü içeceklerle ilgili.

Onu ayrı anlatacağım, çünkü o konuda merak ettiğim bir şey var.

ALKOLLÜ İÇKİ SERVİSİ DE VAR AMA ŞUNU SORMAK İSTERDİM

- BİR: Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak, Vahap Munyar’a şunu söylemiş:

“İsteyene alkollü içki ikramımız da var.”

***

Şunu merak ediyorum:

- İKİ: Davetliler böyle bir uygulamanın var olduğunu biliyorlar mıydı...

***

- ÜÇ: Biliyorlarsa, içlerinden alkollü içki isteme cesareti gösteren bir kişi oldu mu...

***

Vahap’ın yazısında işte bu sorunun cevabı yoktu.

KAVUN RÜZGÂRI KOKTEYLİ

KÜLLİYE’nin kokteyl mönüsü şöyle:

- Armutlu buz küresi eşliğinde demleme çay.

- Hibiscus eşliğinde mineralli su.

- Bahçe nane limonata.

- Rozmerili buz küresi eşliğinde limonlu soda.

- Orman meyveli spesiyal.

- Kavun rüzgârı.

- Şeftalili soğuk çay.

Bugünlerde içkiyi azaltmak veya bırakmak eğilimindeyim.

Bu mönü bana çok iyi geldi.
<< Önceki Haber Sarayda içki servisi Sonraki Haber >>

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

Sağlam insan kıtlığı...

Sağlam insan kıtlığı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:14:44