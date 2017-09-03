Sarayda içki servisi

'Saray'a içki girdi'





Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda yaşananlara ilişkin çok çarpıcı detaya dikkat çekti.







Özkök, bugünkü köşesinde resepsiyona katılan Hürriyet yazarı Vahap Munyar'a Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak'ın “İsteyene alkollü içki ikramımız da var” dediğini ifade etti.





Ertuğrul Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:





HERKES masadaki Şehitler Köprüsü enstalasyonuna ve Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örttüğü şala takıldı.





Oysa 30 Ağustos resepsiyonunda bir devrim yaşandı.





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Suşi Külliye mönüsüne girdi...





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İktidar yanlısı medyanın yöneticileri alınmasın ama 30 Ağustos resepsiyonu ile ilgili en ilginç izlenimleri yine Hürriyet gazetecileri yazdı.





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Fatih Çekirge katılanlarla ilgili çok ilginç gözlemleri aktardı.





En ilginci ise Vahap Munyar’dan geldi...





30 Ağustos davetinin içki ve yemek mönüsünü anlattı...





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Üç ayrıntı dikkatimi çekti:





- BİR: Külliye mönüsüne suşi girdi...





Hem de zencefilli somonlu suşi...





Yani şef tarafından yorumlanmış.





- İKİ: Çok zengin bir kokteyl mönüsü hazırlanmış.





Genel kural alkolsüz içecekler olduğu için, içki şefi bütün yaratıcılığını alkolsüz kokteyle vermiş...





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- ÜÇ: Bir de üçüncü ayrıntı var ki, alkollü içeceklerle ilgili.





Onu ayrı anlatacağım, çünkü o konuda merak ettiğim bir şey var.





ALKOLLÜ İÇKİ SERVİSİ DE VAR AMA ŞUNU SORMAK İSTERDİM





- BİR: Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak, Vahap Munyar’a şunu söylemiş:





“İsteyene alkollü içki ikramımız da var.”





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Şunu merak ediyorum:





- İKİ: Davetliler böyle bir uygulamanın var olduğunu biliyorlar mıydı...





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- ÜÇ: Biliyorlarsa, içlerinden alkollü içki isteme cesareti gösteren bir kişi oldu mu...





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Vahap’ın yazısında işte bu sorunun cevabı yoktu.





KAVUN RÜZGÂRI KOKTEYLİ





KÜLLİYE’nin kokteyl mönüsü şöyle:





- Armutlu buz küresi eşliğinde demleme çay.





- Hibiscus eşliğinde mineralli su.





- Bahçe nane limonata.





- Rozmerili buz küresi eşliğinde limonlu soda.





- Orman meyveli spesiyal.





- Kavun rüzgârı.





- Şeftalili soğuk çay.





Bugünlerde içkiyi azaltmak veya bırakmak eğilimindeyim.





Bu mönü bana çok iyi geldi.