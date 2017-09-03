AKP'li siyasetçi: Yönetemiyoruz sonumuz hayır olsun...

Korkusuz yazarı Can Ataklı, "Koca parti neden haysiyetli davranmıyor" adlı bir yazı kaleme alarak, AKP'li siyasetçilerin, "Yönetemiyoruz artık, sonumuz hayırlı olsun" dediğini ifade etti.







Ataklı, AKP'li siyasetçinin kendisine parti içinde herkesin "hain" damgası yemekten korktuğunu anlattığını da yazdı. Ataklı'nın, "Koca parti neden haysiyetli davranmıyor" adlı yazının ilgili bölümü şöyle:





Bayram tatilinde eskiden beri tanıdığım AKP'li bir siyasetçi ile sohbet ettim. Laf ister istemez döndü dolaştı Türkiye'nin son günlerine geldi. Baktım ki AKP'li dostum da karamsar. 'Yönetemiyoruz artık, sonumuz hayırlı olsun' dedi. AKP'li siyasetçi parti içi gelişmelerden ve dayatmalardan rahatsız. 'Bak bir şey anlatayım' dedi ve şunları söyledi; 'Malazgirt'te bir tören yapıldı. Bu törene bütün belediye başkanları, meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin katılması zorunluydu. Herkes gitti. Ama artık çok yoruluyoruz üstelik karşılığını da alamıyor her gün genel başkandan azar işitiyoruz, bu dayanılmaz hale geldi.'"





'TÖRENLERE KATILMAYINCA 'PARTİ İÇİNDEKİ HAİNLER' EDEBİYATI BAŞLIYOR'





Ben de şaşırdım tabii, 'Nasıl yani' dedim 'Bu törenlere katılmaz zorunlu mu?' AKP'li siyasetçi dostum, 'Hesapta zorunlu değil tabii ama istersen katılma. İşte ondan sonra başlıyor (parti içindeki hainler) edebiyat' karşılığını verdi. Anladığım kadarıyla AKP içinde çok ciddi sıkıntılar var. Ama bu henüz su yüzüne çıkmış değil, dipte kaynama var yukarıdan henüz görülmüyor. Tabii anlamadığım ise şu; öyle ya da böyle AKP'liler hemen her gün genel başkanlarından ağır hakaretler duyuyorlar. Oysa şu ana kadar bir kişi bile buna tepki göstermiş değil. Nasıl oluyor da bu kadar partili bir türlü haysiyetli davranamıyor?"





'PARTİDE KİMSE 'METAL YORGUNLUĞU VARSA REFERANDUMDA YÜZDE 50'Yİ NASIL GEÇTİK' DİYEMİYOR'





Örneğin genel başkanları 'metal yorgunluğundan' söz ediyor. Partide çalışmayanların olduğunu vurguluyor. Kimse 'Metal yorgunluğu varsa onca seçimi nasıl kazandık, üstelik yüzde 41'e inmişken nasıl oldu da yüzde 50'ye çıktık, ardından referandumda nasıl yüzde 50'yi geçtik' demiyor, diyemiyor. Genel Başkan 'yolsuzluk istemiyor, hırsızların derhal partiden uzaklaştırılmasını istiyor, defolulara parti içinde yer olmadığını' söylüyor. Yine tek bir AKP'li bile 'Kim bu yolsuzluk yapanlar, hırsızlar, defolular' diye sormuyor, soramıyor. Genel Başkan 'Bu tür kişiler biz söylemeden gereğini yapsın, partiden istifa etsin' diyor. Bırakın bir AKP'linin itiraz etmesini tam tersine partide bir anda istifalar başlıyor. İşin garip yanı kimse kalkıp 'Kardeşim siz neden istifa ediyorsunuz, metal yorgunu musunuz, yolsuzluk veya hırsızlık mı yaptınız, F...'cü müsünüz. Hain misiniz?' diye de sormuyor. Giden gittiği ile kalıyor. Kalanlar kendi kafalarına göre yorum yapıyorlar.





Bu süreç daha ne kadar sürecek bilemem elbette. Ama şunu görüyorum ki koca parti giderek kimliksizleşiyor, gurur ve onur adeta çöp tenekesine atılıyor. Bu durum partiye tamamen hakim olan genel başkanın çok hoşuna gidebilir, ama haysiyeti kalmayan insanların bakarsanız kaybedecek bir şeyleri de kalmamıştır. İşte o zaman ne yapacaklarını bilemezsiniz.