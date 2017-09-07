11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir dönem danışmanlığını da yapan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, AKP'deki metal yorgunluğu kavgasını köşesine taşıdı.







Takan, "Sarayda çok şiddetli kavga var!" başlıklı yazısında, "Saraya 'metal yorgunluğu' raporu hazırlayan teşkilatlardan sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ne demişti; 'AK Parti'de tartışılmaz ve vazgeçilmez bir kişi vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır.' Ataş, hızını alamamış, Erdoğan dışında herkesin tartışılabilir ve değerlendirmeye tabi tutulabilir olduğunu da sözlerine eklemişti. Lafı nereye getireceğim?.. Saray odalarına... Ve o odalar içindeki şiddetli kapışmalara ve tekmeleşmelere..." ifadelerini kullandı.





Takan, yazısına şu iddialarla devam etti:







"Metal yorgunluğu"ndan başlayalım;





Bazı il başkanlarının ve teşkilatların ancak kapı arkalarında seslendirmeye cesaret ettiği "metal yorgunluğu bizde değil yukarıdakilerde" homurtuları sarayı çok rahatsız etmiş. R. Erdoğan'ın resmi başdanışman, danışman, gayri resmi danışmanları ve bürokrat halkaları ve klikleri fena şeklide birbirine girmiş durumda. Sanki, ellerinde birer metal yorgunluğu ölçer aleti var!.. Herkes bu aleti diğerinin üstüne tutmuş yorgunluğun derecesini söylüyor. Kimlerin dinlendirilmesi gerektiğine ilişkin isim listeleri dillerde dolaştırılıyor...

15 Temmuz hain darbe girişiminin baş organizatörlerinden gösterilen Mehmet Dişli'nin ağabeyi AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin saraya ekonomi alanında başdanışman olması da öyle tesadüfi değil. Hele "sus payı" gibi de hiç gözükmüyor. Baskın/erken seçim hazırlıkları ile pek yakından alakalı bir fotoğraf veriyor. Sarayda yoğunlaşan söylentilere göre; çok yakında başdanışman, danışman ve bürokratik kadrolarda önemli değişiklikler olacak. Erdoğan, ekonomi danışmanlarından çok sıkıntılıymış ve yeni bir ekonomi danışmanları kadrolaşmasına gidecekmiş. Kulağıma hazırlıkları fısıldayan saray danışmanı, "ekonomi başta olmak üzere diğer ekiplerde de metal yorgunluğu değişiklikleri olacak. Sizin meslekten bazı isimler de saraya yerleşmek için yoğun mesai veriyor" dedi.





Saraydaki iç kavgaların tek başlığı "metal yorgunluğu" mu?..





Hayır!..





Saray sakinleri, seçimin zamanlaması konusunda 3'e bölünmüş durumda;





1) Baskın seçim isteyenler (Kasım sonu veya, Aralık ayı başı).

2) 15 Temmuz 2018'de olsun diyenler.

3) Takvimi hiç bozmayalım 2019'da yapılsın da ısrarcı olanlar.