'Bırakın yaşamayı ziyaret bile tehlikeli'

Etkili Komite Başkanı, Cumhuriyetçi Senatör Corker:Türkiye’de yaşamayı bırakın, ziyaret dahi tehlikeli





Corker, Türkiye’nin NATO’ya katıldığı 1952 yılından beri güvenilir ve güçlü bir müttefik olduğunu, halen de günlük olarak pozitif işbirliğinin Türkiye içinde ve çevresinde devam ettiğini not ederken, bu ilişkinin yine de istenen düzeyde verimli olmadığını da ekledi.







Corker, şöyle devam etti:





”Geçen yıl Amerika’daki birçoğumuz Türkiye ile ilişkilerimizde giderek artan şekilde kaygılı hale geldik. Başarısız darbe girişiminden sonra Türk hükümeti onbinlerce kişiyi tutukladı, OHAL ilan etti, muhalifleri kanun boşluğuna attı ve özgür basına saldırı başlattı. Masum Amerikalılar, 334 gündür hapiste tutulan Amerikalı saygıdeğer Papaz Andrew Brunson da dahil olmak üzere, bu baskıcı işlere yakalandılar. Brunson’a kötü davranılmasının devam etmesi çok şeyler ifade etmesinin yanında, Türkiye’de bırakın yaşamayı, ziyaret etmenin dahi güvenli olup, olmadığı hakkında çok ciddi sorular sorulmasına neden oldu.”





Corker: Erdoğan uluslararası müttefikleri reddetti







Corker, Komitenin Demokrat kıdemli yardımcısı Ben Cardin ile birlikte Şubat ayının 15’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan doğrudan Brunson’ın serbest bırakılması talebini de yaptığını ifade etti. Buna karşılık Erdoğan’ın ise ”sadece ülke içinde gazetecilere, muhalefete ve masum Amerikalılara karşı hareket etmekle kalmayıp, uluslararası olarak da müttefiklerini karşı geldi.” Corker ayrıca geçen ay içinde Türkiye’nin 2.5 milyar dolar ödeyerek NATO ile uyumsuz Rusya ile imzaladığı S-400 hava savunma füzelerini hatırlattı.





Corker: Türkiye ile olan zorluklara farklı çözüm yolları aramalıyız





Bu gelişmelerin ”ABD’nin Türkiye ile olan ilişkilerini korumak için çalışması gerektiğini” gösterdiğini ama aynı zamanda” ülkelerin yakın bağlarına tehdit oluşturan farklılıklara çözüm için yeni şekillerde yaklaşım yollarının aranması gerektiğini” vurguladı. Bu yaklaşımların ne olması gerektiğin hakkında bir yorumda bulunmadı.





Demokrat Kıdemli Senatör Cardin: Türkiye, demokratik kurumları koruyacak liderlere muhtaç





Komitenin Demokrat Partili kıdemli senatörü Ben Cardin de çok ağır bazı sözler söyledi.







Cardin, ”Türkiye’nin kritik öneme sahip olduğunu” vurguladıktan sonra, birçok ortaklaşa çalışacak konuların olduğunu kaydetti ama Türkiye’de ”bazı çok rahatsız edici gelişmelerin” yaşandığını söyledi ve şöyle devam etti: ”Türkiye’nin liderlerinin insan haklarını ihlal edici baskıcı faaliyetlerini öncelikle saymak gerekir. Geçen yıldan beri süren OHAL var. ABD güçlü bir şekilde darbeye karşı gelmektedir. Ama o başarısız darbeden sonra Türkiye’nin liderlerinin çok rahatsız edici faaliyetlerine şahit olduk. Özel mülkiyete el konması, onbinlerce memurun işten atılması, onbinlerce kişinin mahkeme öncesi gözaltında tutulması, Papaz Brunson ve 2 Af Örgütü çalışanının tutuklu kalması..”





Cardin: Referandum özgür ve şeffaf değildi





Demokrat Partili senatör Cardin, ayrıca Nisan referandumunun ‘şeffaf ve özgür olmadığını” kesin bir dille ifade etti ve şunları söyledi: ”Türkiye demokrasi ama en son yapılan referanduma baktığınızda bu demokratik standartları tutmadığını görüyoruz. Anayasa referandumu özgür ve şeffaf değildi. Bunlardan dolayı endişelerimiz var. Türk halkı, Türk demokratik kurumları koruyacak liderlere ihtiyacı var. Bir başka endişe veren gelişme, Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemleri. Bu olursa Rusya, K.Kore ve İran hakkındaki Sec 231 ambargoları ihlal etmiş olabilir.”





Senato Dışilişkiler Komitesinde Çarşamba günü yapılan toplantıda ABD Dışişleri Bakanlığında önceki yönetimde Türkiye’ye de bakan Avrasya bölümüne bakan Dışişler Bakanlığı asistanı Amanda Sloat ile CFR’deki Türkiye uzmanı Steven A. Cook konuşma yaptı.







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