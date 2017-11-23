Samanyolu Haber /Gündem / Sarayda 'baskın seçim' konuşuluyor /23 Kasım 2017 00:16

Sarayda 'baskın seçim' konuşuluyor

Sözcü yazarı Can Ataklı, ‘Saray’a yakın kaynakları’ndan aldığı bilgiyi paylaştı: “Saray’ın kapalı kapıları ardında baskın seçim tekrar konuşulmaya başlandı.”

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Saray’ın kapalı kapıları ardında ‘baskın seçim’ konuşuluyor

Ataklı, bugünkü ‘Saray martı gözüne kestirdi’ başlıklı yazısına şöyle başladı: “Fal bakmıyorum, kehanette de bulunmuyorum ama bildiğim bir şey varsa seçimler 2019’da olmayacak. Ne Türkiye’nin ne de AKP Genel Başkanı’nın 2019’un Kasım ayını beklemeye tahammülü yok.”

‘Şu anda durum çok sıkışık’

İki çıkış yolu olduğunu savunan Ataklı, “Ya bir savaş durumu yaratılacak ve Türkiye’de yaşayan herkes her şeyi unutup “milli mesele” etrafında toplanacak, ya da hemen bir seçim kararı alınacak” diye yazdı.

Ataklı, ‘Saray’a yakın kaynaklarım’ dediği isimlerden aldığı bilgiyi şöyle paylaştı: “15 Temmuz 2018 tarihi kerhen düşünülen bir konuydu. Her şey normal giderse o tarihin psikolojik üstünlüğü kullanılmak isteniyordu. Ancak şu anda durum çok sıkışık. Erdoğan bırakın Türkiye’yi AKP’yi yönetmekte bile zorlanacağı bir döneme girdi. Buradan çıkış için sarayın kapalı kapıları ardında baskın seçim tekrar konuşulmaya başlandı.”

Sözcü yazarı, mart ya da en geç nisan ayında sandığa gidilebileceğini tahmin ettiğini yazdı.
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