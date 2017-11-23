AKP'de 'çözüm masası' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşüldü. 2017 yılına göre yüzde 40 artışla sunulan bütçenin görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri arasında “çözüm masası” tartışması yaşandı.







AKP Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu konuşmasında, HDP’li milletvekillerinin tekrar çözüm masasına dönülmesi gerektiği yönünde ifadelerini hatırlattı. Çözüm sürecini bitiren tarafın hükümet olmadığını belirten Çaturoğlu, “Çözüm masası, gerek çukur siyaseti gerekse kurtarılmış bölgeler, işte, orada birtakım sivil güçlerin Doğu’ya, Güneydoğu’ya giden, gelenlere kimlik sorması, haraç alması, birtakım yasal olmayan kuruluşlarla sanki Türkiye’den ayrı bir bölgeymiş gibi çaba içerisine girmesi, bu örgütlerle mücadele edilmesi gerçekçiliğini ortaya koymuştur” dedi.





‘SİLAHLAR GÖMÜLSE MASAYA DÖNÜLEBİLİR’







Dünyada çözümde Sri Lanka’daki Tamil gerillaları ve Kolombiya’daki FARC örgütüyle yapılan mücadele olmak üzere 2 örnek bulunduğunu belirten Çaturoğlu, şöyle devam etti:





“Sri Lanka’daki mücadele, örgütün tamamen yok edilmesiyle neticelenmiştir. Diğer taraftaki, Kolombiya’daki mücadele de bu örgütle yapılan anlaşma, hükümet ve silahlı kuvvetlerle yapılan anlaşma neticesinde masada bitmiştir… Burada PKK’yla olan mücadelenin tekrar masaya gelebilmesi için şartlar ortadaydı yani silahların gömülmesi gerekiyordu ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu gerçekleştiği zaman ben yeniden bu masaya dönülebileceği kanaatindeyim.”





‘ÖRGÜT YOK EDİLİNCEYE KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK’





Çaturoğlu’nun sözlerine AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Faruk Bey bu vatan hainleriyle, bölücü PKK’yla şartlara uyarlarsa masaya oturulur gibi maksadı aşan bir ifade kullandı. Bu zinhar olmayacak bir şeydir” sözleriyle karşı çıktı. Aydemir şunları söyledi:





“Bizim altını çizdiğimiz husus şudur; ‘biz’den kastım da milletimizdir, o bölgedeki insanlardır, Kürt menşeli insanlardır, vatansever insanlardır. Bu hain örgüt bütünüyle yok edilinceye kadar mücadele devam edecektir. ‘Masa’ lafzı zinhar onları bağlamaz. Olsa olsa siyaseten söylenebilecek birtakım şeyler olur. Bu hainlerin ne menem hal üzeri olduğunu gördük, yaşadık, o insanlara ne tür zulümler reva gördüklerini bizatihi yaşayarak öğrendik. Bundan sonra ‘masa’sı yok. Bundan sonra ya teslim olacaklar ya yok olacaklar, bunun ötesi yok. Bunu -kendi görüşüm değil- Kürt menşeli, gadre uğrayan, zulme uğrayan bu milletin en asil evlatlarının tercümanı olarak altını çizerek söylüyorum.”





‘MASA DİYE BİR ŞEY YOK’





Aydemir’in sözleri üzerine konuşan AKP Çaturoğlu, “Teslim olduktan sonra, silahı bıraktıktan sonra” dediğini hatırlattı. Aydemir de “Masa diye bir şey yok efendim” yanıtını verdi.





Gazete Duvar