Samanyolu Haber /Gündem / Saray yeni anket yaptırdı... AKP’li başkanların çoğu gidici /21 Eylül 2018 09:30

Saray yeni anket yaptırdı... AKP’li başkanların çoğu gidici

AKP’nin partili belediye başkanlarıyla ilgili yaptırdığı anketlerde büyük oranda memnuniyetsizlik çıktı. Mevcutların üçte ikisi yeniden aday gösterilmeyebilir.

SHABER3.COM

Yaptırdığı anketlerden partili yerel yönetimlerden halkın genelde memnun olmadığı sonucunu çıkaran AKP’de, mevcut belediye başkanlarının üçte ikisinin aday gösterilmeyeceği yönünde tahminler yapılıyor.

AKP, Mart 2019’daki yerel seçime ilişkin aday ve strateji belirleme çalışmaları kapsamında il ve ilçelerde seçmen kanaatine yönelik bir dizi anketler yapıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, seçmenlere ilk olarak “Belediye başkanından memnun musunuz” sorusu yöneltildi. Sonuçlara bakıldığında belediye başkanlarının çoğunluğunun başarılı bulunmadığı öğrenildi.

İkinci yapılan ankette ise “Kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz” sorusu yöneltildi. Bu anketlerle her il ve ilçe için bir isim havuzu oluşturuldu.


Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde halen AKP ’nin elinde olan 18’i büyükşehir, 48 il belediyesinde mevcut başkanların çoğunluğunun yeniden aday gösterilmeyeceği görüşü hâkim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde milletvekillerinin yarısını, olağan kongrede MKYK’nin yaklaşık yüzde 60’ını değiştirdiğine dikkat çekilirken, yerel seçimde bu oranın daha da artacağı ve belediye başkanlarının üçte ikisine yakın bölümünün yeniden aday gösterilmeyeceği beklentisi dile getiriliyor. 24 Haziran’da partinin yüzde 8 oranında oy kaybetmesinin etkenleri arasında belediyelerin iyi çalışmaması da sayılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray yeni anket yaptırdı... AKP’li başkanların çoğu... Sonraki Haber >>

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Nasıl dua etmeli?

Nasıl dua etmeli?

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:58:05