Saray yeni anket yaptırdı... AKP’li başkanların çoğu gidici

Yaptırdığı anketlerden partili yerel yönetimlerden halkın genelde memnun olmadığı sonucunu çıkaran AKP’de, mevcut belediye başkanlarının üçte ikisinin aday gösterilmeyeceği yönünde tahminler yapılıyor.

AKP, Mart 2019’daki yerel seçime ilişkin aday ve strateji belirleme çalışmaları kapsamında il ve ilçelerde seçmen kanaatine yönelik bir dizi anketler yapıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, seçmenlere ilk olarak “Belediye başkanından memnun musunuz” sorusu yöneltildi. Sonuçlara bakıldığında belediye başkanlarının çoğunluğunun başarılı bulunmadığı öğrenildi.





İkinci yapılan ankette ise “Kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz” sorusu yöneltildi. Bu anketlerle her il ve ilçe için bir isim havuzu oluşturuldu.









Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde halen AKP ’nin elinde olan 18’i büyükşehir, 48 il belediyesinde mevcut başkanların çoğunluğunun yeniden aday gösterilmeyeceği görüşü hâkim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde milletvekillerinin yarısını, olağan kongrede MKYK’nin yaklaşık yüzde 60’ını değiştirdiğine dikkat çekilirken, yerel seçimde bu oranın daha da artacağı ve belediye başkanlarının üçte ikisine yakın bölümünün yeniden aday gösterilmeyeceği beklentisi dile getiriliyor. 24 Haziran’da partinin yüzde 8 oranında oy kaybetmesinin etkenleri arasında belediyelerin iyi çalışmaması da sayılıyor.