Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'ten AnkaPark itirafı: 1 Milyar 450 Milyon TL halkın cebinden çıktı /21 Eylül 2018 09:25

Melih Gökçek'ten AnkaPark itirafı: 1 Milyar 450 Milyon TL halkın cebinden çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, projenin 400 milyon dolara tamamlandığını belirtti.

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Görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabında Ankapark projesinin maliyetini açıkladı. 

Gökçek, "Sayın başkanım parkın parası cebinizden mi çıktı? Bu karşı çıkanların vergisi ile de yapılmadı mı?" sorusuna da "Parkın parası halkın cebinden çıktı" yanıtını verdi.

Projenin 1 milyar 450 milyon TL'ye gerçekleştirildiğini belirten Gökçek, "Başkanım parkın parası cebinizden mi çıktı? Bu karşı çıkanların vergisi ile de yapılmadı mı?" sorusuna "Parkın parası halkın cebinden çıktı" yanıtını verdi.

Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftliği arazisine yaptırdığı Ankapark projesinin maliyetini açıkladı.

Gökçek, ihaleyle 29 yıllığına kiraya verilen Ankapark için Twitter hesabında "Bak karşı çıkanlara bir şey diyeceğim. Ankapark açıldığında parka gelirseniz yüzsüzsünüz" dedi.

Twitter'da yaptığı paylaşımda projenin 400 milyon dolara tamamlandığını belirten Gökçek, "Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyona mal oldu. Şimdiki dolar kuruna vursam 300 milyonu bulmuyor. Biz onlarca defa söyledik ki Ankapark kar etmek için açılmıyor. Amaç turizim, yerli ve yabancı turisti Ankara'ya getirmek" ifadelerini kullandı.



'HALKIN CEBİNDEN ÇIKTI'

Gökçek, bir takipçisinin "Başkanım parası cebinizden mi çıktı?" sorusu üzerine "Parkın parası halkın cebinden çıktı. Bu halk beni belediye başkanı yaparken Ankara'ya yapacağım hizmetler için oy verdi. Ankara ya Ankapark'ı yapacağımı söylemiştim. Beni bunun için seçtiler. Ben de verdiğim sözü yerine getirdim" dedi.
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