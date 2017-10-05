Saray açıklaması: Hesap yapmayı bilmiyorlar, itibardan tasarruf olmaz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin harcamalarına ilişkin çıkan haberler üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "3 Ekim 2017 tarihli gazetelerde yayımlanan bazı haberlerde Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamalarının çok yüksek olduğu şeklinde bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunun kasten yanıltılmaya çalışıldığı müşahede edilmiştir. Bu tür iddiaları dile getirenlerin, tıpkı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ilk faaliyete geçtiği dönemde karalama girişimlerinde bulunmuş olanlar misali, hesap yapmayı bilmedikleri anlaşılmaktadır. Söz konusu algı operasyonları, ciddiye alınmaya değer olmamakla birlikte, aşağıdaki hususların kamuoyu tarafından hatırlanmasında yarar görülmektedir.'' dendi





2016'da Beştepe sarayında 265 program yapıldığının belirtildiği açıklamada ''Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin 'itibarda tasarruf olmaz' anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır. Bununla birlikte tüm bu hizmetler, hem Türkiye'nin büyüklüğüne ve itibarına yakışır kalitede, hem de en uygun maliyetlerle gerçekleştirilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.