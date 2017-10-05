Samanyolu Haber /Kültür / Nobel Edebiyat ödülü Japon yazara /05 Ekim 2017 14:14

Nobel Edebiyat ödülü Japon yazara

Nobel Edebiyat Ödülü’nü Kazuo Ishiguro kazandı

SHABER3.COM

Nobel Edebiyat Ödülü’nü Japon asıllı yazar ve senarist Kazuo Ishiguro kazandı
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