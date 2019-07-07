Medya andıcının hesabı mahkemede sorulacak

Basın meslek örgütleri ve gazeteciler; SETA Vakfı'nın hazırladığı, BBC Türkçe'yi de kapsayan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" isimli raporunu yeni bir "medya andıcı" ve "fişleme belgesi" olarak niteledi.





Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) raporla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi" ifadelerini kullandı.







TGS SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK





Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Twitter hesabından yayınlanan mesajla SETA hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de rapora dair, "Eleştirisel gazetecilik yapan tüm gazeteciler açısından açık bir hedef göstermedir." değerlendirmesini yaptı.





Cemiyet yönetim kurulu açıklamada, rapor için, "Akademik çalışma değil, polis raporu niteliğinde fişleme belgesidir." tanımı yapıldı.





"GERİ ÇEKİLİP ÖZÜR DİLENMELİ"





Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, Twitter'dan yayımladığı mesajla, "sorunlu" olarak tanımladığı raporun yayından kaldırılması çağrısı yaptı.





Hükümete yakın yayın organlarından Yeni Şafak gazetesinin internet yazı işleri müdürü Ersin Çelik de raporla ilgili yaptığı paylaşımda, "Geri çekilip özür dilenmeli." dedi.







Raporu yayınlayan SETA Vakfı'nın Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, Twitter üzerinden gelen bir eleştiriye cevap verirken, "Herhangi bir hata varsa bizimle paylaşın. düzeltir, özür dileriz. Gerisi ideolojik yargılarınızdır, bizi ilgilendirmez." ifadelerini kullanmıştı.





"MEDYA ANDICI", İSMAİL ÇAĞLAR TARAFINDAN KALEME ALINDI





Hükümete yakın SETA Vakfı'nın Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar ile birlikte iki araştırma asistanı tarafından hazırlanan raporda; BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Voice of America (Amerika'nın Sesi), Sputnik Türkiye, CRI Türk, Independent Türkçe ve Euronews Türkiye hükümet aleyhine taraflı yayın yapmakla suçlanıyor.







Raporda ayrıca bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerin isimlerine, mesleki geçmişlerine, bazı haberlerine, sosyal medya hesaplarındaki bazı paylaşımlarına "fişleme yapılarak" yer veriliyor.





HABERLER ÜZERİNDEN NİYET OKUMASI





202 sayfalık raporda, bu medya kuruluşlarının önemli bazı gelişmelerle ilgili son birkaç yılda yaptığı haberlerden bazıları seçilerek, "Mevcut hükümet karşıtı bir haber dilinin benimsendiği görülmüştür. Bu haberlerin kaynağını ise çoğu zaman basın özgürlüğü, demokrasi, ekonomik kriz, siyasal otoriterleşme gibi alanlara yönelik eleştiriler oluşturmaktadır." deniliyor.





HABER YAPMAK KRİMİNAL BİR VAKA GİBİ GÖSTERİLDİ





Seçilen haberler arasında 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü, çözüm süreci sonrası, 2015 sonunda Güneydoğu'da uygulanan sokağa çıkma yasakları, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve eş genel başkanların tutuklanması, İstanbul'daki üçüncü köprü ve yeni havalimanının açılışı ve 2018 yazında döviz kurundaki dalgalanmalar var.





Kamuran Samar, Twitter hesabından "Basın çalışanlarını amatörce fişleme çalışması. Koca düşünce kuruluşunu iyice rezil bir duruma düşürdüğünüz için utanmalısınız." dedi.





"SETA BELGESİ TARİHİMİZDE KARA LEKELERDEN BİRİ OLARAK ANILACAK"





Samar, "Gazetecilerin, gazetecilik yapmalarına dahi tahammül edemeyen, tüm gazetecileri belli kalıpta görmeyi hedef edinen, gazetecileri toplumun bir kesimine hedef göstermekten çekinmeyen SETA'nın fişleme belgesi, tarihimizde kara lekelerden biri olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı.







"Türkiye'nin yeni 'medya andıcı' olarak gördüğümüz bu fişleme belgesini hazırlayan zihniyeti kınıyor, tüm meslektaşlarımızı basın ve kişisel özgürlüklerimize yapılan bu saldırıya karşı durmaya ve hukuki haklarını kullanmaya davet ediyoruz."





DİSK: KİMİ ZAMAN SİVİL KIYAFETLER ANDIÇ HAZIRLAR





SETA'nın raporuna Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) Basın-İş de Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak tepki gösterdi: "Kimi zaman üniforma giydiler, kimi zaman sivil kıyafetler, Andıç hazırlamaktan, gazeteciler fişlemekten, tehdit etmekten vazgeçmediler. Bizler de gazetecilik yapmaktan, gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz."



