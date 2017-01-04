Samanyolu Haber /Gündem / Saniyeler içerisinde kurtuldu /04 Ocak 2017 15:28

Saniyeler içerisinde kurtuldu

Yılbaşı gecesi alçak terör saldırısına hedef olan Reina'nın ortaklarından Ali Ünal, saldırı anında neler yaşadığını anlattı.

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Yılbaşı gecesi alçak terör saldırısına hedef olan Reina'nın ortaklarından Ali Ünal, saldırı anında neler yaşadığını anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde gece kulübünün girişindeki çitin önünde düşen kişinin kendisi olduğunu belirten Ünal, "O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi" dedi.




BBC Türkçe konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırı anında kapıdaydım. Sırtımı yasladım Reina’nın kapısına ve telefonda konuşurken inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi. Zannettim ki havai fişek atılıyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm ve kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. O sırada saldırganın bana doğru geldiğini de görmedim. Kendimi bulunduğum yerin arkasındaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm ama ayağım takıldı, yere yuvarlandım. O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğinde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu. Çok üzgünüz."
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