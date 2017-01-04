Samanyolu Haber /Gündem / "Başkanlık sistemi Abdullah Gül için mi getiriliyor?" /04 Ocak 2017 15:06

"Başkanlık sistemi Abdullah Gül için mi getiriliyor?"

Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan Cumhurbaşkanlığı sarayında son dönemde olup bitenleri yazdı.

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"Anayasa değişikliği Abdullah Gül için mi yaptırılıyor?"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın yazısının ilgili bölümü:

Saray danışmanlarının konuştuklarına bakarsanız, "Erdoğan'da 2019 için kesin bir şey söyleyemiyor."

Kafaları çok karışık. Neden?..

Anayasa değişiklik paketi Meclis'e geldiğinden beri, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu cephesindeki hareketlenmeden dolayı. R.Erdoğan'a çok yakın bir kurmay şöyle anlattı hem de zaman vererek;

"Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'ü İstanbul'da ziyaret etti. Ziyaret 4 saat sürdü. Kendisine sorduk. Ziyaretin sebebini  'nezaket ziyareti' olarak açıkladı. İnanmadık.4 saatlik nezaket ziyareti mi olur?.. Ailesi ile beraber gittiğini de söyledi. Hiç inandırıcı değil. O cephede  son zamanlarda aşırı bir hareketlenme var. Dikkatle takip ediyoruz.Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'e çok yakın bir çizgi içine girdi. Hüseyin Çelik,Sadullah Ergin,Ali Babacan zaten malum, Abdülkadir Aksu gibi isimler var. Stratejik hazırlıklar  yapıyorlar.Erdoğan hepsini tek tek not ediyor."

"Stratejik hazırlıklar"ı merak edip sordum. "Ekonomik gelişmeler" dedi. Saatler süren sohbetimizden yazabileceklerim kadarıyla şu izlenimi edindim;

1-Erdoğan ve yakın halkası,Abdullah Gül,Ahmet Davutoğlu ile birlikte yakınındakilere fena halde kafayı takmış.

2-Artan terör olayları ve ekonomideki kötü gidişatı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun bir fırsata çevireceğini düşünüyorlar.

3-Referandumun "evet" ile sonuçlanması halinde en kısa sürede yeni bir parti kurulacağını. 2019'da Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağına kesin gözüyle bakıyorlar.

4-Abdullah Gül,Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın arkasındaki uluslararası güçlerin ise projeye tam destek vereceklerini ileri sürüyorlar.

5- (Bu herhalde en ilginç madde.Duyunca bir tuhaf oldum!..-aht-) İngiltere BOP projesine Abdullah Gül ile devam etmeyi mutlaka deneyecek.

Erdoğan'ın Putin ile yakınlaşmasını da konuştuk.  Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir muhabbet oldu!.

Saray kaynağımın anlattıklarına bağlı kalarak aktarmaya devam edeyim. Erdoğan'ın hamleleri bakımından;

a)Yaz dönemi gelmeden,karlar erimeden (HDP'nin enterne edilmesi için) referandum sandığı konulacak.

b)2018 sonbaharı için planlanan erken seçim,2017 sonbaharına çekilebilir.

c) AKP'li muhaliflere karşı referanduma kadar sürdürülecek ılımlı tavır o tarihten sonra çok sertleşebilir. (Siz anladınız onun ne demeye geldiğini-aht-)

d)Anayasa değişiklik paketinin oylaması için Ahmet Davutoğlu ve yakın  ekibinden olan Ali Sarıkaya,Taha Özhan, Recep Konuk gibi isimlerde çok yakın takibe alındı.

Tüm dinlediklerimden özetle;

Anayasa değişiklik paketinin  TBMM Genel Kurulu'nda  görüşülüp oylanması için geri sayım başladı.Fakat, derin şüpheler,kuşkular,güvensizlikler var sarayın iç bünyesinde.Onlardan en çarpıcı olanını aktarayım;

"Acaba bu anayasa değişikliği Abdullah Gül için mi yaptırılıyor?"

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in "Bahçeli Erdoğan'a tuzak kuruyor" demeci tekrar aklıma geldi. Saray kurmayının anlattıkları ile Bahçeli'nin 2007'deki hayati (!) Abdullah Gül desteği ve sonrası  bir araya getirilince,  yabana atılamayacak bir soru olarak değerlendirdim.

"Konjonktür" diyorlar başka bir şey demiyorlar!.. "Reis  her türlü oyunu bozacak" diye iddia ediyorlar ama bu anayasa değişiklik paketinin sonu hakkında kendileri bile emin değiller.Rahat hiç değiller!..

Çok karmaşık bir oyun gibi mi?..

Hayır!..Aslında çok basit ama görebilene!..

Olan memlekete oluyor!..
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