'Sana açık söylüyorum, sen bittin Kılıçdaroğlu'

Soylu, Kılıçdaroğlu’nun dekont iddialarıyla ilgili olarak "kendisinin rezil olduğunu" öne sürdü.







Soylu konuşmasında, "Türkiye, bir yandan bu işlerle, bir yandan ümmetin, mazlumların derdiyle uğraşırken içeride bir müfteri, bir siyaset bezirgânının hezeyanları, yalanları ve iftiralarıyla uğraşmaktadır. Türkiye'nin siyasi istikrarına nerede bir saldırı ve ihanet varsa biz bu siyaset bezirgânının savunmasında görüyoruz. Vekilleri terörün cenazesindeyken, kendisi terörle iltisaklı olduğu için hapse attığımız kişileri hapiste ziyaret eder. Girdiği her seçimde milletten tokat yiyen bu zat belli ki akıllanmamış. Bu siyasi düzenbaz dün ak dediğine ertesi gün kara diyen zat. 2 haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapmaktadır. Açıklayacağım, büyük kıyamet kopacak, rezil olacaklar dedi. Kendisi rezil oldu" dedi.





'AÇIK AÇIK SÖYLÜYORUM SEN BİTTİN'





İçişleri Bakanı, CHP Genel Başkanı için şu sözleri kullandı:





"Bütün Türkiye gördü ki bu siyasi sahtekâr, yalanlarının ve iftiralarının üzerinden Türkiye'de başka bir oyuna soyunmuş. Şimdi konu mahkemeye intikal etti. Sonra hızını alamadı kurumları, hepimizi de asmakla tehdit etti. Dün de şahsıma bir laf etmiş. Demiş ki; 'Seni asmayacağım da rezil edeceğim.' Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum sen bittin. Daha bitmedi. Gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. Gözlerinden öperim demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık, yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Beraber iş çevirdiğin özel kalem müdürün iyi bilir doktorların hangi rezidanslarda ve dairelerde olduğunu. Sen buradan ne demek istediğimi anlıyorsun, gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu gözlerinden. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Turpun büyüğü heybede Kılıçdaroğlu. Sen o meşhur çarklarını yine yaparsın tabii ki önümüzdeki günlerde. Bu işin peşini bırakacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Bugün 12'inci gün, tek tek sayıyorum. Şerefliysen ispat et, iftira atma. O iddiaları ispat etmezsen buradan söylüyorum şerefsizsin ve siyasi sahtekârsın."