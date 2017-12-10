İstanbul'da Kudüs mitingi

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan ve sık sık tekbir getiren kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti





Hak-İş, Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, ASKON, MÜSİAD, TÜGVA, TÜRGEV, ÖNDER başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri halka hitap etti.





Mitinge katılmak isteyenler, öğle saatlerinden itibaren Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelirken, arama noktalarından geçenlere Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Filistin'e destek mesajları içeren atkılar takan, kelime-i tevhid bayrakları taşıyan birçok vatandaş, sık sık tekbirler getirerek "Hamas'a selam, direnişe devam", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa" sloganları attı.







